UEFA cancela Finalíssima 2026 entre Argentina e Espanha

A UEFA anunciou neste domingo (15) o cancelamento da Finalíssima de 2026, confronto entre os campeões da Copa América e da Eurocopa. O duelo entre Argentina e Espanha ocorreria inicialmente no Qatar, em 27 de março. No entanto, a guerra no Oriente Médio forçou o adiamento do evento. Contudo, a UEFA iniciou a busca por novos locais assim que descartou o Catar como sede.ue

Além disso, um impasse nas datas com os hermanos tornou a realização inviável. Ainda assim, a entidade europeia buscou alternativas para manter a decisão. Entretanto, nenhuma solução agradou à AFA (Associação de Futebol Argentino).

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"Com forte determinação em salvar a importante partida, e apesar das compreensíveis dificuldades de realocar um jogo de tamanha importância em prazo extremamente curto, a Uefa explorou outras duas alternativas viáveis, mas todas se mostraram inaceitáveis para a Federação Argentina de Futebol", declarou a entidade.

Primeiro, dirigentes sugeriram levar o confronto ao Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, na mesma data. Além disso, o plano previa arquibancadas divididas entre torcedores argentinos e espanhóis. Entretanto, a seleção comandada por Lionel Messi rejeitou a proposta.

Depois disso, a organização apresentou outra alternativa. Nesse cenário, as equipes disputariam dois jogos: ida na Argentina e volta na Espanha. Mesmo assim, a federação argentina recusou novamente.

A UEFA propôs ainda uma partida em campo neutro no dia 27 ou em 30 de março. Ainda assim, os argentinos não aceitaram. Em contrapartida, dirigentes sugeriram transferir o confronto para depois da Copa do Mundo FIFA, ideia rejeitada pela organização. Além disso, a AFA informou que apenas 31 de março estaria disponível.

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Por fim, a entidade europeia agradeceu à Espanha e ao Real Madrid pelos esforços na tentativa de encontrar uma solução para a decisão.

Confira trecho do anúncio:

"Após muitas discussões entre a Uefa e as autoridades organizadoras do Catar, foi anunciado hoje que, devido à atual situação política na região, a Finalíssima entre a Espanha, vencedora do Uefa EURO 2024, e a Argentina, campeã da CONMEBOL Copa América 2024, não poderá ser disputada como esperado no Catar, no dia 27 de março.