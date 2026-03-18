Internacional marca no fim e vence o Santos na Vila Belmiro

O Internacional enfim encerrou sua seca de vitórias no Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (18), o Colorado bateu o Santos em plena Vila Belmiro. Os gaúchos saíram na frente no começo da segunda etapa, com gol contra de Zé Ivaldo. Neymar chegou a empatar para o Peixe, mas Carbonero, nos acréscimos, fez o gol do triunfo do Inter na Baixada Santista.
Com o resultado, o Colorado alcançou os cinco pontos e deixou a lanterna da competição, subindo para a 17ª colocação. Por outro lado, o Alvinegro permanece com seis pontos, uma posição na frente da equipe adversária.
Na próxima rodada, o Peixe vai até Belo Horizonte encarar o Cruzeiro, no Mineirão, no domingo (22), às 16h. Mais tarde, às 18h30, o Colorado recebe a Chapecoense, no Beira-Rio.
Pressão colorada, mas nada de gol
A partida começou com o Inter mais à vontade. Inclusive, o Colorado criou as primeiras oportunidades. Alerrandro recebeu na área e finalizou para defesa de Gabriel Brazão. Depois, o goleiro voltou a trabalhar em arremate de fora da área de Vitinho, que desviou na defesa e quase enganou o arqueiro. Os visitantes ainda tiveram chance com Borré, que recebeu cruzamento na área, mas não conseguiu aproveitar.
Aos poucos, o Santos conseguiu crescer na partida e apareceu no campo de ataque. Gabigol até conseguiu marcar, mas a arbitragem assinalou o impedimento. Depois, o atacante tabelou com Neymar e finalizou pela linha de fundo.
Internacional marca no fim
Logo no começo do segundo tempo, o Inter conseguiu sair na frente com um vacilo da defesa santista. Após cobrança de escanteio, Zé Ivaldo cabeceou contra a própria meta e inaugurou o marcador. Não demorou muito, Moisés, que entrou bem na partida, foi derrubado por Vitinho na área. Pênalti, que Neymar bateu com categoria e deixou tudo igual.
O Inter chegou a fazer o segundo com Borré, mas o colombiano estava impedido. Adiante, a partida ficou animada, com os dois lados chegando com perigo no campo de ataque. O Santos assustou primeiro, com Gabriel Menino finalizando de primeira após cruzamento na área. Depois, Vitinho recebeu duas vezes pela direita e finalizou para boas defesas de Brazão.
Nos acréscimos, o Inter partiu para cima em busca da virada. Após cobrança de escanteio, Vitinho cabeceou e Brazão fez boa defesa. No rebote, a bola ficou para Carbonero, que saiu do banco para dar a primeira vitória colorada no Brasileirão. Após o apito final, muitos protestos nas arquibancadas da Vila Belmiro.
SANTOS 1 X 2 INTERNACIONAL
Campeonato Brasileiro 7ª rodada
Data e horário: 18/03/2026, às 21h30 (horário de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Gol: Zé Ivaldo (contra), 1’/2ºT (0-1); Neymar, 10’/2ºT (1-1); Carbonero, 49’/2ºT (1-2)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Zé Ivaldo e Escobar (Rollheiser, 12’/2ºT); Oliva, Willian Arão (Gabriel Menino, 12’/2ºT) e Neymar (Thaciano, 43’/2ºT); Barreal, Gabigol e Rony (Moisés, intervalo). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra (Ronaldo, 32’/2ºT), Bruno Henrique (Bruno Tabata, 32’/2ºT) e Alan Rodríguez (Thiago Maia, 23’/2ºT); Vitinho, Alerrandro (Aguirre, 23’/2ºT) e Borré (Carbonero, 40’/2ºT) Técnico: Paulo Pezollano.
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartões Armarelos: Escobar, Neymar, Zé Ivaldo e Igor Vinícius (SAN); Félix Torres, Vitinho e Carbonero (INT)