Nos pênaltis, Gama vence Sobradinho e conquista bicampeonato do Candangão  

Será necessário abrir espaço na sala de troféus do Gama. Na tarde deste sábado (21/3), o alviverde faturou a 15ª taça do Candangão, reafirmando-se como maior campeão do Distrito Federal. Com recorde de público no Mané Garrincha, o Periquito derrotou o Sobradinho, nos pênaltis, por 6 x 4, após empate por 0 x 0 no tempo regulamentar. Mais uma vez, o goleiro Renan Rinaldi brilhou nas cobranças após dois gols anulados dos gamenses durante o jogo.



Na 51ª edição do Candangão, o duelo entre Periquito e Leão da Serra estabeleceu novo recorde de público. Ao todo, 43.335 pessoas acompanharam de perto a decisão do título do DF. Em 2025, a final entre Gama e Capital, também vencida pelo alviverde nos pênaltis, havia registrado público de 37.845 presentes.



Pela quarta vez, a torcida brasiliense conheceu o campeão após cobrança de tiros diretos na área. Desde 2023, esse roteiro vem se repetindo no Mané Garrincha. Há três anos, Wendell fechou o gol no título inédito do Real Brasília. Em 2024, Thiago Santos foi o nome do Ceilândia. Por dois anos consecutivos, Renan Rinaldi blindou as redes: em 2025, defendeu três cobranças; neste sábado, agarrou os arremates de Pipico e Andrezinho.



Mesmo sem o título, os dois últimos anos do Sobradinho restauraram orgulho ao torcedor. O tradicional clube da região nordeste do DF se reergueu. Após conquistar o tricampeonato, viveu dois anos de dificuldades na elite candanga antes de cair. Encarou três temporadas na segunda divisão até 2024, quando conquistou o título da Segundinha e voltou à Série A do Candangão. Fez campanha regular em 2025 e, agora, superou todas as expectativas ao derrotar o Samambaia e chegar à final, depois de longos seis anos.



1º tempo



Em campo, Gama e Sobradinho começaram a partida protagonizando um duelo estudado, com ambos buscando a posse de bola. Empurrado pela torcida, o alviverde chegava ao ataque com um pouco mais de facilidade. Aos 30 minutos, pela direita, chute rasteiro de Rodriguinho raspou a trave no lance mais perigoso até aquele momento. A parada técnica serviu para dar uma esfriada no duelo.



Na reta final da primeira etapa, o Gama empurrou o Sobradinho para trás. Trocando passes no campo adversário, o lateral-esquerdo Michel Henrique recebeu de Clemente e apostou na finalização: Michael fez a defesa. Apesar da pressão do Periquito, o sistema defensivo alvinegro estava armado, com destaque para a atuação de Andrezinho.

2º tempo

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A volta do intervalo começou intensa. Aos 10 minutos, Michel, pela esquerda, avançou com a bola e lançou na grande área. Em lance polêmico, os zagueiros do Sobradinho afastaram o perigo, mas com possível toque de mão. Os jogadores alviverdes contestaram, o árbitro Sávio Sampaio consultou o VAR, mas nada foi marcado.



De ambas as torcidas, gritos de aflição ecoavam nas arquibancadas do Mané Garrincha. O Periquito, mais ofensivo, empilhou chances perdidas de abrir o placar. O Leão perdeu o goleiro Michael, que deixou o campo lesionado, e Brandão teve de assumir o posto. Aos 32 minutos, o Gama, com Henrique Almeida, encontrou o caminho do gol, mas o tempo de comemoração foi curto: havia subido a bandeira de impedimento.



Ao que parecia, o destino brincava com os corações gamenses. Mais uma vez, um gol anulado. Toninho lançou na área e Toninho Paraíba, em posição de impedimento, mandou para o fundo da rede. Com 0 x 0 no placar e algumas paralisações, 10 minutos de acréscimos foram sinalizados. Sem gols, a decisão se encaminhou para as penalidades máximas.



Nas cobranças decisivas, Renan Rinaldi brilhou outra vez. O goleiro alviverde agarrou os chutes de Pipico e Andrezinho. Do outro lado, Brandão soube encarar o desafio e defendeu a bola de Darlan. No fim, 6 x 4 para o Gama e festa geral para o maior campeão do DF.

*Estagiária sob supervisão de Fernando Brito





Ficha técnica



Final do Candangão 2026

Gama 0 (6) x 0 (4) Sobradinho



Gama

Renan Rinaldi; Michel Henrique (Toninho), Zulu, Darlan e Lucas Piauí; Lúcio, Russo e David (Henrique Almeida); Renato, Ramon (Luan) e Felipe Clemente

Técnico: Luís Carlos Souza

Cartões amarelos: Russo, Darlan e Luan



Sobradinho

Michael (Brandão); Andrézinho, Medeiros, Felipe Kauan e China; Aldo, Bernardo (Mirandinha) e Paranhos (Pipico); Rodriguinho, Thiago André (Vandinho) e Roniel (Wallace)

Técnico: Vinícius La Porta



Cartões amarelos: Paranhos, Bernardo, Rodriguinho e Medeiros

Local: Arena BRB Mané Garrincha

Arbitragem: Sávio Pereira Sampaio



Público: 43.335 presentes