Inscrições gratuitas para a Copa Reciclando o Futuro Life Beach Tennis

Competição é aberta a qualquer atleta a partir dos 12 anos - (crédito: Divulgação/Reciclando o Futuro)

Uma das modalidades que mais cresce em todo o Brasil, o beach tennis caiu no gosto dos atletas do Distrito Federal. Para os amantes do esporte, no dia 27 de março, ocorre a Copa Reciclando o Futuro Life Beach Tennis. Os interessados já podem se inscrever gratuitamente pelo Whatsapp (61) 99939-8079.

As categorias em disputa são masculino e feminino (iniciante); e masculino, feminino e misto (D). Os duelos ocorrem no Life Beach Tennis, no Park Way.

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Fundadora do Instituto Reciclando o Futuro, Renata Daguiar, é a idealizadora da competição em parceria com os responsáveis pelo espaço onde ocorrem os confrontos. De acordo com ela, o objetivo é democratizar cada vez mais a modalidade. “Devido aos custos, trata-se de uma prática muito cara. Nossa ideia, então, é mostrar que é possível levar esse esporte a todos”, destacou.

No ano passado, Renata Daguiar levou o beach tennis a Ceilândia, na QNM 31. Uma antiga área de transbordo de entulho foi totalmente revitalizada. No local, quadras de areia foram instaladas, professores gabaritados foram convidados e nascia, ali, um ponto de prática esportiva totalmente gratuita.

“Agora, com a parceria com o Life a gente pretende levar atletas de todo o DF a uma competição de ótimo nível em um lugar com estrutura de altíssimo padrão”, enfatizou a idealizadora.