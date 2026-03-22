Bezzecchi mantém boa fase e vence em Goiânia. Brasileiro fica em 13º

O italiano Marco Bezzecchi foi o grande vencedor da etapa brasileira de MotoGP, neste domingo (22/3), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. O piloto fez dobradinha da Aprilia Racing Team com o espanhol Jorge Martín, dono da segunda colocação. Também da Itália, Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) completou o pódio. O brasileiro Diogo Moreira foi o 13º colocado neste retorno da principal categoria da motovelocidade mundial ao Brasil.
O evento, com ingressos esgotados, também contou com a festa da torcida, apesar do sol forte na capital goiana. Fãs de todos os cantos do Brasil, países vizinhos, como Colômbia, Paraguai e Peru, entre outros, prestigiaram o aguardado evento. No total, ao longo dos três dias, o circuito recebeu 148.384 torcedores, um recorde da MotoGP no Brasil.
O fim de semana marcou a volta da MotoGP ao país após 22 anos — a atividade anterior da categoria em solo nacional aconteceu em 2004, no Rio de Janeiro. Goiânia, por sua vez, encerrou um jejum de 37 anos sem sessões da principal categoria da motovelocidade mundial.
A corrida principal da MotoGP foi precedida pelo Hino Nacional, executado pelo cantor Gusttavo Lima. Momentos antes da largada, a direção da prova reduziu o número de voltas, de 31 para 23, em função de um desgaste causado por fortes chuvas na superfície do asfalto.
A decisão não diminuiu a emoção na pista, principalmente na largada. Vencedor da primeira corrida do ano, na Tailândia, Bezzecchi superou o pole Fabio Di Giannantonio e assumiu a ponta antes da primeira curva. Na sequência, vinham Márquez e Martín na disputa pelo terceiro posto. No pelotão intermediário, Diogo Moreira largou mal e caiu do 14º para o 19º lugar.
Ainda na segunda volta, Di Giannantonio escapou e Márquez assumiu o segundo posto. No fundo do grid, Jack Miller e Brad Binder sofreram quedas e deixaram a corrida mais cedo. Quatro voltas depois, foi a vez de Márquez protagonizar um vacilo inesperado. Ele perdeu a linha do traçado e sofreu duas ultrapassagens de uma só vez: Di Giannantonio e Martín não perdoaram. O atual campeão caiu para o quarto lugar, enquanto Martín assumiu a segunda colocação, sendo seguido de perto pelo italiano.
Na metade da prova, mais dois pilotos abandonaram após quedas: os campeões mundiais Francesco Bagnaia e Joan Mir. Na frente, Bezzecchi seguia firme, sem sofrer ameaças de Martín e Di Giannantonio. Moreira fazia uma corrida de recuperação depois de perder cinco posições na saída. Chegou a aparecer no 12º lugar depois de ultrapassagem dupla sobre Álex Rins e o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli na mesma volta. Mas logo caiu para 13º, posição em que terminou a prova.
Faltando cinco voltas para o fim, Márquez e Di Giannantonio esquentaram a disputa pelo terceiro posto. O dono de sete títulos mundiais superou o italiano, mas não sustentou a colocação e acabou fora do pódio. Sem sustos, Bezzecchi confirmou o bom momento e recebeu a bandeirada do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O piloto italiano faturou a quarta vitória consecutiva, sendo duas obtidas no fim da temporada passada. Neste ano, ele venceu a corrida de abertura do campeonato, na Tailândia.
Resultado do GP Brasil
1. Marco Bezzecchi (ITA)
2. Jorge Martín (ESP)
3. Fabio Di Giannantonio (ITA)
4. Marc Márquez (ESP)
5. Ai Ogura (JAP)
6. Álex Márquez (ESP)
7. Pedro Acosta (ESP)
8. Fermín Aldeguer (ESP)
9 Johann Zarco (FRA)
10. Raúl Fernández (ESP)
13. Diogo Moreira (BRA)
Campeonato de Pilotos
1. Marco Bezzecchi (ITA) - 56 pontos
2. Jorge Martin (ESP) - 45
3. Pedro Acosta (ESP) - 42
4. Fabio Di Giannantonio (ITA) - 37
5. Marc Márquez (ESP) - 34
15. Diogo Moreira (BRA) - 6
Campeonato de Equipes
1. Aprilia Racing - 56 pontos
2. Red Bull KTM Factory Racing - 46
3. Trackhouse MotoGP Team - 45
4. Ducati Lenovo Team - 31
5. Pertamina Enduro VR46 - 29