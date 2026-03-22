Morre Marquinhos Abdalla, ex-ala-pivô campeão pela Seleção Brasileira

O basquete brasileiro está em luto. Aos 74 anos, na véspera da aniversário, morreu, neste domingo (22/3), o ex-ala-pivô Marquinhos Abdalla, um dos grandes da história da modalidade no país. Carioca, Abdalla nasceu em 1952 e pela Seleção Brasileira participou de três Olimpíadas: 1972, 1980 e 1984. Marquinhos foi vice-campeão mundial em 1970 e foi o primeiro brasileiro draftado pela NBA, em 1976, pelo Portland Trail Blazers.

Além da participação em Olimpíadas, Marquinhos sagrou-se três vezes campeão sul-americano e dos Jogos Pan-Americanos de 1971. Também brilhou na NCAA, o basquete universitário americano, pelo Pepperdine, abrindo um mercado ainda pequeno para estrangeiros em 1974. No Brasil, atuou por Fluminense, Sírio (onde foi campeão do mundo de clubes em 1979), Flamengo e Bradesco. Também jogou no Virtus Bologna-ITA e Genova.

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"Marquinhos era um craque dentro e fora das quadras. Um cara diferenciado, incrivelmente talentoso e campeão. O basquete brasileiro perde uma referência técnica e de pessoa. Nossas condolências aos amigos, familiares e fãs que tanto festejaram com Marquinhos em quadra. Ele já faz falta", disse Marcelo Sousa, presidente da Confederação Brasileira de Basquete.