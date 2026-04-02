Dorival assume culpa por derrota e rebate: "Nunca trabalhei com créditos"

Técnico do Corinthians, Dorival Júnior assumiu a responsabilidade pela derrota contra o Fluminense, nesta quarta-feira (1/4), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista após o apito final, o treinador explicou a estratégia utilizada no Rio de Janeiro e admitiu o desempenho ruim de sua equipe.

"Cada partida tem uma história. Tínhamos uma ideia, a execução não foi adequada. Iniciamos bem, depois de 15 minutos nos perdemos e sofremos dois gols. Fica difícil tirar a diferença, no retorno perdemos um jogador. Tendo um adversário com boa troca de passe fica difícil", disse o treinador.

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"Assumo a responsabilidade por tudo. Contra o Coritiba foi abaixo, não comparando com hoje. Tínhamos uma equipe definida, mas a execução foi muito abaixo", complementou.

Pressão

Com o resultado, Corinthians, assim, chegou ao oitavo jogo sem vencer, sendo o sexto pelo Brasileirão. Essa sequência negativa é inédita na carreira de Dorival Júnior como treinador.

"É a primeira vez (que fica oito jogos sem vencer). Situação nova, tenho que ter o entendimento. Acredito que só se reverte com trabalho, entrega, repetição e fazendo os jogadores acreditarem novamente que podemos encontrar uma nova maneira de buscar os resultados", disse antes de complementar.

Dorival, aliás, descartou a possibilidade de trabalhar com créditos por conta de duas conquista e admitiu o time muito abaixo nas últimas partidas.

"Nunca trabalhei com créditos, sempre trabalhei pensando na equipe. Mês de março foi muito complicado. Reconheço que estamos trabalhando muito. Nos dois momentos que paramos para treinamentos, tanto o anterior como agora, achei que encontraríamos um caminho diferente, mas não foi o que aconteceu. Só acredito naquilo que a gente realiza. Vejo a equipe com possibilidade de uma recuperação. Vamos continuar trabalhando, não temos outro caminho.

O Corinthians, portanto, soma 10 pontos e ocupa a 11ª colocação. No próximo domingo, a equipe, aliás, enfrenta o Internacional, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela décima rodada.

Punição a Allan?

Dorival Júnior, aliás, também defendeu uma punição do clube a Allan, volante expulso no segundo tempo após gestos obscenos em direção a um rival.

"Esse é um trabalho que é natural, que tem que ser tomada uma posição. Eu não comungo com a ideia. Se fosse uma jogada, uma disputa, alguma coisa nesse sentido, entenderia, não da maneira como foi. O Allan sabe que errou. Acabamos sendo penalizados com a falta de um atleta importante. Isso tudo terá uma conversa.