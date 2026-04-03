Pesagem marca o início do Boxing Pro Combat 2 em Brasília

A segunda edição do Boxing Pro Combat começou oficialmente nesta sexta-feira (3/4), com a pesagem dos atletas. O grande campeão, Robson Conceição, abriu os trabalhos. O evento ainda reuniu grandes nomes do boxe brasileiro, como a bicampeã nacional Lila Furtado, o medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio-2020 Abner Teixeira, além da nova geração da nobre arte: Luiz “Bolinha” Oliveira, neto de Servílio Oliveira (primeiro medalhista olímpico do boxe brasileiro) e Yuri Falcão, sobrinho dos históricos Esquiva e Yamaguchi Falcão.

Robson Conceição fará a luta principal do BPC 2, contra o pugilista venezuelano Helber “El Barbero” Rojas, na categoria leve. Os dois bateram o peso e entrarão no ringue para a luta internacional principal do evento. A sessão de encaradas foi realizada em evento no Shopping Conjunto Nacional. O Brabo elogiou a qualidade técnica do Boxing Pro Combat, com grandes lutas no card.

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“É muito importante para nós, atletas, eventos como esse. A gente quer representar a nossa nação, e o BPC chegou para proporcionar isso para a gente. Amanhã vocês vão ver uma versão muito mais braba do Brabo”, afirmou.

Disputando o título brasileiro do Conselho Nacional de Boxe, a lutadora Lila Furtado, nona colocada no ranking mundial, bateu o peso logo na primeira pesagem, mas a desafiante Lorrayni Kristini precisou de mais duas horas para cortar peso e, então, voltar para uma segunda pesagem, em que conseguiu atingir o limite da divisão. Sendo assim, as duas entrarão no ringue em busca do cinturão peso-pena do Conselho Nacional de Boxe na luta co-principal.

Na outra luta internacional do card principal, Luiz “Bolinha” de Oliveira — neto de Servílio de Oliveira — bateu o peso bem, assim como seu adversário, o boliviano Gustavo Zeballos. Os dois irão lutar na categoria super pena. Outro destaque da noite, o vice-campeão mundial de boxe olímpico, Yuri Falcão, sobrinho dos históricos lutadores Esquiva e Yamaguchi Falcão, enfrentará Jamerson Cauê. Os dois fazem o confronto na categoria meio-médio.

Na única luta peso pesado da noite, o mineiro Raiuga de Souza terá a difícil missão de encarar Abner Teixeira, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio-2020 e estreante no boxe profissional. Os grandões incendiaram a plateia que acompanhou as encaradas.

Card preliminar

Na primeira luta internacional da noite, o venezuelano Luis Golindano irá encarar o paulista Andres Gregório — um dos principais nomes na categoria supermosca no cenário nacional atualmente. Os dois bateram o peso e ficarão responsáveis por encerrar o card preliminar.

Na penúltima luta do card preliminar, o paraense Marcos “Torpedo” Viana vai encarar Jackson Buguinha, conhecido como “O Valente”, campeão interino pelo CNB. Os dois subirão ao ringue pela categoria pena.

A terceira luta da noite vai reunir a nova geração do boxe profissional, com Gustavo Magalhães, e André “Hunter” Martins, que precisou de mais duas horas para bater o peso, mas conseguiu fazer o corte necessário.

Na segunda luta do card preliminar, Breno “Zé Bim” enfrentará João Silva, que entrou de última hora para o confronto para substituir Weberth Silva que foi cortado do evento por não apresentar seus exames aprovados pelo CNB. A luta seria inicialmente na categoria superleve, mas, com a mudança repentina, foi alterada para o meio-médio.

No confronto que inicia o evento, Vitim Falcão irá encarar Alan Sombra pela categoria cruzador, até 90,71kg. Mesmo sendo a primeira luta da noite, os dois fecharam a pesagem oficial.

A segunda edição do Boxing Pro Combat acontece neste sábado (4/4), no Shopping Conjunto Nacional, em Brasília (DF), com apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. A primeira luta será às 19h30 e oferece ingressos gratuitos mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. O Canal Combate e o SporTV transmitem o evento ao vivo.

Programe-se

Boxing Pro Combat - 2ª edição

Local: Shopping Conjunto Nacional

Quando: amanhã, a partir das 19h30

Transmissão: Canal Combate

Ingressos: gratuitos via aplicativo do Shopping Conjunto Nacional e mediante doação de 1kg de alimento não perecível

As lutas

Card Principal

Luta 9 — Peso Leve (61,2kg)

Robson Conceição x Helber Rojas (Venezuela)

Luta 8 — Peso Pena (57,1kg) – Disputa de Título Brasileiro CNB

Lila Furtado x Lorrayni Kristini

Luta 7 — Peso Meio Médio (66,6kg) – Special Fight

Yuri Falcão x Jamerson Caue

Luta 6 — Peso Super Pena (58,9kg)

Luiz 'Bolinha' Oliveira x Luis Gustavo Zeballos (Bolívia)

Card Preliminar

Luta 5 — Peso Super Mosca (52,1kg)

Andres Gregorio 'Maximus' x Luis Golindano (Venezuela)

Luta 4 — Peso Pena (57,1kg)

Jackson Buguinha x Marcos ‘Torpedo’ Viana

Luta 3 — Peso Super Meio Médio (69,8kg)

André Martins (Brasília) x Gustavo Magalhães

Luta 2 — Peso Super Leve (63,5kg)

Weberth Silva (Brasília) x Breno Ze Bim

Luta 1 — Peso Cruzador (90,7kg)

Vitim Falcão x Alan Sombra (Ceilândia)