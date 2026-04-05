Flamengo vence o Santos em duelo intenso no Maracanã

Jorginho comanda o Flamengo e faz um dos gols na vitória sobre o Santos. Pênalti é com ele - (crédito: Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

De virada, o Flamengo venceu o Santos neste domingo, 5/4, pela 10ª rodada do Brasileirão, por 3 a 1. Neste jogo no Maracanã, para público de 68.615, os gols foram no segundo tempo. O Rubro-Negro, mesmo não fazendo um grande jogo e levando o primeiro gol, belíssimo, de Lautaro Díaz, conseguiu a reação. Primeiramente, teve um gol anulado de Léo Ortiz. E conseguiu a virada com gols de Pedro, Jorginho, de pênalti, e Lucas Paquetá.

Este tento de Pedro, aliás, foi o seu 161º com a camisa do Flamengo. Assim, empata com Gabigol como o sexto maior artilheiro do Flamengo na história e maior goleador do time no século. Vale ressaltar que Gabigol, agora no Santos viu o ex-companheiro igualar suas marcas no Mengão.

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Com a vitória, o Flamengo se recupera da derrota que levou no meio da semana passada (Bragantino 3 a 0) e vai aos 17 pontos na parte de cima da tabela. Já o Santos, nesta que foi a primeira derrota sob o comando de Cuca, parou nos 11 pontos, em 14º, com risco de perder uma posição no fim da rodada.

Santos segura o Flamengo no primeiro tempo

O Flamengo entrou com Paquetá no banco e Carrascal no seu lugar. Sem Neymar, suspenso, e com Gabigol no banco, o Santos entrou mais cauteloso e com o zagueiro Zé Ivaldo como lateral-direito improvisado. Aliás, foi por causa dessa improvisação que o Flamengo buscou mais jogadas pela esquerda.

Assim, o Flamengo buscou o ataque em toque de bola e assustando pela primeira vez aos sete minutos, duas vezes com Arrascaeta. Primeiramente, demorando para arrematar e sendo bloqueado e, na sequência da jogada, com Varela cruzando para o craque uruguaio chegar na bola, mas que foi alta. Assim, cabeceou mal, para fora. O Santos também errava na saída de bola, gerando contra-ataques. Exemplo disso, ocorreu aos 17 minutos. Zé Ivaldo deu o espaço necessário para Lino cruzar na cabeça de Varela, quase na pequena área. Mas o lateral cabeceou por cima. Grande chance.

Depois desse lance, o Santos não só equilibrou o jogo como foi quem começou a finalizar. Além disso, saiu de menos de 30% de posse para quase 40%. Contudo, sem conseguir sucesso para finalizar. E ainda deu a chance para eventuais contra-ataques do Flamengo quando os cariocas recuperavam a bola. E foi assim que, aos 37, em quatro toques (Rossi, Arrascaeta, Lino), Carrascal recebeu em velocidade e, na entrada da área, chutou por cima. Bom momento do Flamengo. Aliás, contra-ataques eram o lance de maior perigo. Varela salvou de forma milagrosa ao se antecipar. Assim, a primeira etapa terminou sem gol.

Peixe larga na frente

O segundo tempo começou com um contra-ataque fatal do Santos. O Flamengo atacava, mas sem achar espaço para lançamento na área. A bola sobrou para Christian Oliva, que fez uma ligação direta para Lautaro Díaz. O atacante ganhou na corrida de Léo Ortiz, parou, limpou a marcação e chutou com força, de fora da área, para fazer um belo gol, colocando o Santos na frente.

Atrás, o Flamengo foi para cima. Primeiramente, ofereceu perigo em cobrança de falta de Léo Pereira, próxima ao travessão. Aos oito, Arrascaeta cobrou falta para a área, Lucas Veríssimo deu um toquinho que obrigou Gabriel Braz a evitar um gol contra ao fazer grande defesa. Na sobra, Léo Ortiz deu um toquinho que morreu no canto esquerdo do goleiro santista. O zagueiro vibrou muito. Mas o VAR confirmou que Léo Ortiz estava impedido no início da jogada. O lance gerou uma paralisação de seis minutos.

Virada Rubro-Negra

Mas, aos 18, a bola entrou e valeu para o Flamengo. Após quase dois minutos de troca de passes, Varela tocou para Carrascal pela direita e o cruzamento foi com medida, ganhando de Zé Ivaldo: 1 a 1. Aos 25 veio a virada. Após bola levantada por Léo Pereira pela esquerda, o santista Barreal deslocou Arrascaeta. Pênalti que Jorginho cobrou.

O gol deu tranquilidade ao Flamengo, que cadenciou mais o jogo, mantendo a posse de bola e suportando alguma pressão do Santos. Aos 44 minutos, saiu o terceiro gol dos cariocas, com dois jogadores que vieram do banco. Plata (de volta ao time) recebeu pela direita, cortou a marcação, caiu, e a bola foi para o meio, rolando para Lucas Paquetá, que, de fora da área, bateu de chapa, no ângulo direito de Brazão. Mais um belo gol para fechar o placar. Nos acréscimos, Varela salvou na linha o que seria o segundo gol santista. Lucas Veríssmo cabeceou matando o goleiro Rossi. Mas o lateral do Fla estava atento. Aos 54,Plata mandou uma na trave. Quase a virada virou goleada.

FLAMENGO 3×1 SANTOS

Brasileirão 2026 – 10ª rodada

Data: 5/4/2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 68.615

Público pagante: 65.123

Gols: Lautaro Díaz, 2’/2ºT (0-1); Pedro, 18’/2ºT (1-1); Jorginho,25’/2ºT (2-1);Paquetá, 43’/2ºT (3-1)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Evertton Araújo (Lucas Paquetá, 19’/2ºT) e Arrascaeta (De la Cruz, 40’/2ºT); Carrascal (Plata,36’/2ºT), Samuel Lino (Bruno Henrique, 19’/2ºT) e Pedro (Luiz Araújo, 36’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.

SANTOS: Gabriel Brazão; Zé Ivaldo (Gabigol, 26’/2ºT), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva (Willian Arão, 26’/2ºT), Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo (Zé Rafael,50’/2ºT); Barreal (Rollheiser, 36’/2ºT) , Thaciano (Moisés, 26’/2ºT) e Lautaro Díaz. Técnico: Cuca.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Gabriel Bontempo, Barreal (SAN)





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