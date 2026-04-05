Atlético-MG vence Athletico na Arena MRV e confirma boa fase no Brasileirão

Embalado pela goleada, o Atlético-MG confirmou a boa fase e venceu o Athletico por 2 a 1 sob seus domínios, na tarde deste domingo (5), pela 10ª rodada do Brasileirão. Os gols do segundo triunfo consecutivo da equipe de Domínguez no Brasileirão foram marcados por Victor Hugo, ainda no início da partida, e Gustavo Scarpa. Julimar descontou para os rubro-negros.

O Alvinegro agora soma 14 pontos, dois a menos em relação ao Athletico, e subiu momentaneamente para oitava colocação da tabela. O Rubro-Negro, por sua vez, se manteve em sexto. A nova configuração da tabela coloca os dois clubes na disputa pelo G4.

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O clube mineiro vai à Vila Belmiro para encarar o Santos pela próxima rodada do Brasileirão, em duelo marcado para sábado (11), às 20h (de Brasília). Antes disso, porém, encara o Puerto Cabello na quarta-feira (8), às 23h (de Brasília), pela estreia da equipe na Copa Sul-Americana.

Primeiro tempo

O Atlético começou o jogo impondo seu ritmo na Arena MRV e assumiu o controle das ações desde os primeiros minutos. A equipe adotou uma marcação em pressão média, com objetivo de atrair o adversário para o próprio campo e, com isso, recuperou a bola com frequência, permitindo acelerar jogadas em transição.

Com a posse, o Alvinegro manteve paciência no campo ofensivo e circulou a bola até encontrar espaços, principalmente com passes em profundidade. O gol surgiu justamente nesse cenário, quando Cuello acionou Hulk na entrada da área, após descer bem em contra-atque, e o atacante finalizou em cima da defesa. Victor Hugo aproveitou a sobra e chutou rasteiro, a bola ainda desviou antes de morrer no fundo do gol.

O meia, aliás, manteve participação constante e se tornou o destaque da etapa inicial, sempre perigoso com a bola nos pés. Em contrapartida, o Athletico não conseguiu responder ou reagir ao domínio. O Rubro-Negro apresentou dificuldades para criar e finalizar as jogadas, em um cenário marcado por erros de passe em diferentes setores do campo.

Atlético-MG volta com vantagem

A etapa final se iniciou com o mesmo desenho, ou seja, com o Galo trocando passes e, com paciência, buscando espaços para avançar com a bola passando sobretudo por Victor Hugo. A primeira chance, no entanto, ocorreu dos pés de Esquivel aos 12 minutos. O zagueiro avançou pela esquerda, viu espaço e arriscou rasteiro de fora da área, mas Everson defendeu.

O jogo ficou mais truncado, com a equipe mineira buscando espaços enquanto administrava a vantagem, e o Athletico esbarrando nas mesmas limitações da etapa inicial. A segunda chance com perigo veio aos 28?, quando Benavídez acionou Luiz Gustavo na entrada da área. O volante dominou e chutou colocado, dando um susto na defesa alvinegra.

As mexidas de Domínguez tiraram o Atlético da "pressão" e garantiram a vitória ao mandante. Isso porque Scarpa, acionado aos 32?, precisou de apenas dois minutos em campo para decidir o placar, após Natanael interceptar a bola e tocar para o meia. O camisa 10 dominou, avançou e chutou de fora da área, mas contou com um desvio em Leozinho antes de morrer no fundo do gol.

O duelo ficou animado nos minutos finais, com dois gols marcados e um validado. Bernard ainda ampliou para os mineiros, mas o árbitro pegou posição irregular de Natanael na origem da jogada. No minuto seguinte, o Athletico diminuiu o placar e se colocou novamente no jogo. João Cruz cobrou escanteio na primeia trave, Julimar sobe mais alto e cabeceou para trás. Everson se esticou todo, mas não o suficiente para evitar o gol rubro-negro.

ATLÉTICO-MG 1×0 ATHLETICO

Rodada 10 do Campeonato Brasileiro

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (BH)

Data e hora: 5/4/2026, às 21h (de Brasília)

Gols: Victor Hugo, 5/1ºT (1-0);

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Pérez (Cissé, 23’/2ºT) e Victor Hugo (Gustavo Scarpa, 32’/2ºT); Hulk (Cassierra, 39’/2ºT), Reinier (Bernard, 24’/2ºT) e Cuello (Dudu, 23’/2ºT). Técnico: Eduardo Domínguez.

ATHLETICO: Santos; Arthur Dias, Aguirre, Esquivel e Benavídez; Luiz Gustavo (Bruninho, 43’/2ºT), Jadson (Portilla, 0’/2ºT), Léo Derik (Leozinho, 29’/2ºT), Dudu (João Cruz, 0’/2ºT) e Mendoza (Julimar, 0’/2ºT); Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartão Amarelo: Aguirre (CAP)

Cartão Vermelho:

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