Com um a menos, Vitória busca empate com a Chapecoense na Arena Condá

Em jogo que teve expulsão antes do intervalo e um gol nos acréscimos, Chapecoense e Vitória empataram por 1 a 1 neste domingo (5), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe baiana, aliás, atuou com um homem a menos desde o primeiro tempo, com a expulsão de Edenilson. Ainda assim, teve forças para buscar o empate aos 47 minutos do segundo tempo.
Neto Pessoa abriu o placar para os donos da casa já na reta final da partida, mas Matheuzinho saiu do banco para, quatro minutos depois, deixar tudo igual na Arena Condá, em Chapecó (SC).
O resultado, portanto, mantém o Verdão do Oeste Chape na zona de rebaixamento em 17º lugar, agora com oito pontos. Já o Leão baiano aparece com 11 somados, na parte intermediária da tabela.
Expulsão rubro-negra, e Chape em vantagem
A partida na Arena Condá foi marcada por intensidade e alternância de momentos. O Vitória começou mais ligado e, assim, quase abriu o placar em uma finalização de Renato Kayzer, que não acertou a bola como queria. Aos poucos, a Chapecoense tomou conta das ações ofensivas e criou, portanto, as chances mais perigosas. Jean Carlos desperdiçou dentro da área, e Bolasie perdeu um duelo cara a cara com o goleiro Lucas Arcanjo.
Já nos minutos finais do primeiro tempo, um lance decisivo mudou o rumo do jogo. Edenílson derrubou Ytalo, que avançava sozinho em direção ao gol, e recebeu cartão vermelho direto. Com um homem a mais, a Chape tentou aumentar a pressão, mas não conseguiu transformar a superioridade numérica em oportunidades claras antes do intervalo.
Do banco para a salvação do Vitória
Com a vantagem numérica após a expulsão, os anfitriões passaram a ditar o ritmo do jogo na etapa final e mantiveram presença constante no campo ofensivo. Mas, apesar de criar boas situações, a equipe catarinense esbarrou na falta de precisão nas finalizações. O Vitória, mesmo em desvantagem, reagiu na reta final. Ao apostar em chutes de média distância e investidas pelas laterais, conseguiu levar perigo ao gol adversário. Anderson Pato e Ramon protagonizaram as principais jogadas.
Aos 44?, Matheuzinho, que havia entrado no minuto anterior, sofreu pênalti em lance com David. E, aos 47?, o próprio atacante converteu a cobrança. Ainda teve tempo para o Verdão do Oeste, aos 51?, desperdiçar chance clara com Marcinho. O atacante, contudo, viu a zaga rubro-negra salvar em cima da linha. No fim, o 1 a 1 teve sabor de vitória para os baianos.
CHAPECOENSE 1X1 VITÓRIA
Campeonato Brasileiro 10ª rodada
Data e hora: 5/4/2026, às 16h (de Brasília)
Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
Público: 9.484 torcedores
Renda: R$ 383.020,00
Gols: Neto Pessoa, 41’/2ºT (1-0); Matheuzinho, 47’/2ºT (1-1)
CHAPECOENSE: Rafael Santos; Marcos Vinícius (Everton, 17’/2ºT), Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco (Walter Clar, intervalo); Camilo, João Vitor (David, 38’/2ºT) e Jean Carlos (Neto Pessoa, 38’/2ºT); Ênio, Italo (Marcinho, 21’/2ºT) e Bolasie. Técnico: Celso Rodrigues (interino).
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Edenilson, Camutanga (Luan Cândido, 10’/2ºT), Cacá e Ramon; Caíque (Matheuzinho, 43’/2ºT), Zé Vitor e Ronald Lopes (Nathan Mendes, intervalo); Erick, Renato Kayzer (Renê, intervalo) e Tarzia (Anderson Pato, 18’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.
Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Assistentes: Jorge Eduardo Romero (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
VAR: Daiane Muniz (SP)
Cartões Amarelos: Everton, Marcos Vinícius (CHA); Ronald Lopes, Cacá, Ramon (VIT)
Cartão Vermelho: Edenilson, 17’/1ºT (VIT)*
*Recebeu cartão vermelho por falta em Italo, que ia em direção ao gol
