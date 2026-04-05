Inter vence o Corinthians e amplia a crise do Timão

O Inter venceu o Corinthians por 1 a 0, gol de Bernabei. O encontro foi realizado neste domingo (5), na Arena Neo Química, pela rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Em crise e sem vencer há nove jogos, o Timão fica na porta da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com dez pontos. O Colorado vai a 12 e respira um pouco mais, na 13ª posição.

Os times têm clássicos na próxima jornada no Brasileirão. No domingo (12), o Timão permanece em Itaquera, onde receberá o Palmeiras. Já o Internacional vai encarar o Grêmio, no Beira-Rio, no sábado (11).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Que sono!

Timão e Colorado desenvolveram o remédio ideal para quem sofre de insônia. Em 45 minutos, deixaram o público com vontade de dormir e só acordar no dia seguinte. Basta, então, ver o replay desta primeira etapa de duas equipes paupérrimas em criação. Jogo truncado, de faltas, erros de passes e poucos disparos contra as metas rivais. Na verdade, não houve nenhum momento relevante de perigo para chamar a atenção do torcedor.

Inter chega à vitória!

Alguém mais atento pode argumentar que as defesas, sólidas, tiveram papel crucial para o embate sem emoção. Os técnicos, então, tiveram que arriscar alguma iniciativa para proporcionar algo diferente. Assim, o Timão melhorou ofensivamente com Garro. Houve, enfim, o lance para a Fiel voltar a gritar. Do outro lado, o goleiro Hugo, ainda frio, começou a se movimentar mais para evitar surpresas. Ele, contudo, só não conseguiu pegar a paulada de Bernabei. O Corinthians, nem no abafa, conseguiu ameaçar a vitória gaúcha.

CORINTHIANS 0x1 INTERNACIONAL

Brasileirão 2026 10ª rodada

Data e horário: 05/4/2026 (domingo), às 19h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo; Matheuzinho (Dieguinho, 42’/2ºT), Gustavo Henrique, Ramalho e Angileri; Raniele (Pedro Raul), André, Pereira (Garrro, Intervalo), Bidon (Labyad, 26’/2ºT) e Lingard (Vitinho, 26’/2ºT); Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

INTERNACIONAL: Rochet; Gomes (Juninho, 41’/2ºT), Mercado, Victor Gabriel e Bahia; Paulinho (Bruno Henrique, 19’/2ºT), Villagra, Paulinho e Bernabei; Vitinho (Aguirre, 41’/2ºT), Carbonero (Maia, 34’/2ºT_ e Borré (Alerrandro, 19’/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano.

Gols: Bernabei, 32’/2ºT (0-1)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartão Amarelo: Lingard (COR); Carbonero, Victor Gabriel, Vitinho (INT)

Cartão Vermelho:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.