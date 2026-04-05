Palmeiras sofre, mas vence o Bahia no apagar das luzes e amplia vantagem na liderança

Impiedoso, a estrela do líder do Brasileirão brilhou novamente na Arena Fonte Nova. O Palmeiras sofreu, mas venceu o Bahia por 2 a 1, com gol nos minutos finais, e ampliou sua vantagem para o São Paulo. Trata-se da nona partida consecutiva da equipe de Abel Ferreira por um gol de diferença feito que se repete desde o triunfo sobre o Fluminense, em fevereiro.

O resultado manteve as equipes nas primeiras colocações. Líder, o Alviverde chegou aos 25 pontos, cinco de vantagem sobre São Paulo e Fluminense, enquanto o Bahia se manteve com 17 e acabou ultrapassado pelo Flamengo no critério de desempate. O Rubro-Negro venceu o Santos também neste domingo (5), no Maracanã.

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As equipes retornam aos gramados pelo Brasileirão apenas no fim de semana. O Alviverde encara o Corinthians em clássico na Neo Química Arena, no domingo (12), às 18h30. Já o Bahia encara o Mirassol no Maião um dia antes, sábado (11), no mesmo horário.

Palmeiras sai na frente

O duelo entre Bahia e Palmeiras começou travado na Arena Fonte Nova, com as equipes disputando cada bola e acumulando faltas logo nos primeiros minutos. Os times até buscaram o ataque, mas demoraram para transformar a intensidade em chances claras, e o clima ficou quente. As reclamações apareceram com frequência, enquanto as finalizações quase não aconteceram no início da etapa.

Com o passar do tempo, o Bahia conseguiu sustentar mais presença no campo ofensivo, manteve 55% da posse e assumiu maior controle das ações. Até os 33 minutos, por exemplo, o Tricolor acumulava quatro finalizações a maioria sem perigo , enquanto o adversário ainda não havia chutado ao gol.

Mesmo com menos presença no ataque, o Alviverde foi letal ao aproveitar o espaço cedido pelo adversário. O entrosamento de Arias e Flaco López pelo lado esquerdo resultou em uma bela tabela dentro da área. O atacante devolveu de calcanhar para o camisa 11, que finalizou de primeira, no ângulo, para abrir o placar com um golaço em meio a um primeiro tempo de poucas chances claras.

Sufoco, empate e vitória

O Bahia reviu os erros no intervalo e voltou à etapa final mais dinâmico, mais rápido e mais perigoso. Não à toa, conseguiu o empate aos 13 minutos após Everton Ribeiro cruzar com perfeição para área, e David Duarte subir no terceiro andar para balançar as redes.

Abel Ferreira reagiu de imediato ao domínio tricolor e promoveu quatro mudanças em sequência, apostando também em um novo esquema. As substituições, porém, não surtiram o efeito esperado, e o Alviverde seguiu à mercê do Bahia nos minutos seguintes.

O líder do Brasileirão só retomou parte do controle na reta final, a partir dos 32 minutos, na tentativa de verticalizar o duelo para encontrar espaços. As substituições de Ceni também interferiram, e o Bahia não conseguiu impedir o crescimento ofensivo do time paulista, que superou as dificuldades e chegou ao gol da vitória no apagar das luzes.

Após o crescimento alviverde, Ramos Mingo desviou escanteio cobrado para área tricolor e acertou contra o próprio tento aos 42 minutos da etapa final. Os jogadores do Bahia reclamaram efusivamente de uma falta no momento da cobrança, mas o árbitro validou o tento da vitória paulista.

BAHIA 1X2 PALMEIRAS

Rodada 10 do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Data e hora: 5/4/2026, às 19h30 (de Brasília)

Gols: John Arias, 41’/1ºT (0-1); David Duarte, 13’/2ºT (1-1); Ramos Mingo, 43’/2ºT (1-2)

BAHIA: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick, 23’/2ºT), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo, 28’/2ºT); Erick Pulga, Everaldo (Willian José, 23’/2ºT) e Cristian Oliveira (Ademir, 23’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Khellven, 35’/2ºT); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan (Felipe Anderson, 18’/2ºT), John Arias (Ramón Sosa, 16’/2ºT) e Maurício (Lucas Evangelista, 14’/2ºT); Flaco López (Luighi, 16’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartão Amarelo: Luciano Juba (BAH); Giay, Arias e Khellven (SEP)

Cartão Vermelho:

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