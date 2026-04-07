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FUTEBOL PAULISTA

Torcedores fazem cobrança ao elenco do Corinthians no CT

Membros de organizadas do clube ameaçam jogadores e cobram melhores resultados em campo; próximo jogo é pela Libertadores

Raniele sendo cobrado por torcedores do Corinthians - (crédito: Foto: Reprodução)
Raniele sendo cobrado por torcedores do Corinthians - (crédito: Foto: Reprodução)

Membros dos Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, foram ao CT Dr. Joaquim Grava na tarde dessa segunda-feira e na manhã desta terça (6 e 7 de abril). Os torcedores cobraram jogadores após a derrota contra o Internacional, por 1 x 0, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os registros em vídeo foram pela Central do Timão

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Nomes como Raniele, Vitinho, Kaio César e Charles foram os primeiros a deixarem o centro de treinamento e fortemente cobrados pelos torcedores presentes no local. Na manhã do dia seguinte, foi a vez dos zagueiros Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. Os corinthianos, aliás, destacaram que o resultado no clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo, é imprescindível.

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"Você está achando que somos otário, caralho? Está achando que a Fiel Torcida é otária, caralho? Não tamo de brincadeira, não! Está de brincadeira, xará? Toda vez a mesma palhaçada. Dá licença, rapaz! Tá achando que tamo de brincadeira nessa porra aí, está jogando no Corinthians", disseram os torcedores na saída de Raniele.

Além disso, o atacante Kaio César, que está comuma inflamação no músculo da coxa direita, também ouviu duras críticas na saída do centro de treinamento.

"Já vai se ligando que a parada é assim mesmo. Aqui, funciona assim. Tá suave por quê? Vai jogar quando? Não tá jogando, foda-se. Se perder domingo, já era. Se perder domingo, vocês tão fodidos. Você tá de risadinha, malandro? A gente faz você voltar lá pra puta que o pariu no maior barato, viu maluco? Vai se ligando que aqui é assim mesmo", disseram.

Veja vídeos dos momentos das cobranças feitas pelas torcidas:

E agora?

Com a derrota do diante do Inter, o Corinthians, afinal, ampliou sua sequência negativa e chegou ao nono jogo consecutivo sem vitória na temporada, evidenciando o momento delicado vivido pelo clube. Na próxima quinta-feira (9/4), o time, que deve ter Fernando Diniz no comando, visita o Platense, da Argentina, às 21h (de Brasília), na estreia da equipe na Libertadores.

 

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 07/04/2026 15:15 / atualizado em 07/04/2026 15:15
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