Torcedores fazem cobrança ao elenco do Corinthians no CT

Membros dos Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, foram ao CT Dr. Joaquim Grava na tarde dessa segunda-feira e na manhã desta terça (6 e 7 de abril). Os torcedores cobraram jogadores após a derrota contra o Internacional, por 1 x 0, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os registros em vídeo foram pela Central do Timão

Nomes como Raniele, Vitinho, Kaio César e Charles foram os primeiros a deixarem o centro de treinamento e fortemente cobrados pelos torcedores presentes no local. Na manhã do dia seguinte, foi a vez dos zagueiros Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. Os corinthianos, aliás, destacaram que o resultado no clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo, é imprescindível.

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"Você está achando que somos otário, caralho? Está achando que a Fiel Torcida é otária, caralho? Não tamo de brincadeira, não! Está de brincadeira, xará? Toda vez a mesma palhaçada. Dá licença, rapaz! Tá achando que tamo de brincadeira nessa porra aí, está jogando no Corinthians", disseram os torcedores na saída de Raniele.

Além disso, o atacante Kaio César, que está comuma inflamação no músculo da coxa direita, também ouviu duras críticas na saída do centro de treinamento.

"Já vai se ligando que a parada é assim mesmo. Aqui, funciona assim. Tá suave por quê? Vai jogar quando? Não tá jogando, foda-se. Se perder domingo, já era. Se perder domingo, vocês tão fodidos. Você tá de risadinha, malandro? A gente faz você voltar lá pra puta que o pariu no maior barato, viu maluco? Vai se ligando que aqui é assim mesmo", disseram.

Veja vídeos dos momentos das cobranças feitas pelas torcidas:

Gh cobrado! ?????????



Na chegada ao CT Dr. Joaquim Grava para o treino desta manhã, o zagueiro do Corinthians, Gustavo Henrique, foi cobrado por torcedores que estavam no local. Confira:



???? Henrique Vigliotti / Central do Timão pic.twitter.com/RAZbPQemQR — Central do Timão (@centraldotimao) April 7, 2026

André Ramalho cobrado! ?????????



Na chegada ao CT Dr. Joaquim Grava para o treino desta manhã, o zagueiro André Ramalho foi mais um jogador cobrado pelos torcedores que estavam presentes no local. Confira:



????@_Vigliotti1/ Central do Timão pic.twitter.com/eATZGu8glj — Central do Timão (@centraldotimao) April 7, 2026

Gabriel Paulista cobrado! ?????????



Na chegada ao CT Dr. Joaquim Grava para o treino desta manhã, o zagueiro Gabriel Paulista foi mais um jogador cobrado pelos torcedores que estavam presentes no local. Confira:



???? Henrique Vigliotti / Central do Timão pic.twitter.com/AypeuSs6yZ — Central do Timão (@centraldotimao) April 7, 2026

Charles cobrado! ?????????



O volante Charles, do Corinthians, foi mais um dos jogadores cobrados pelos Gaviões da Fiel na saída do CT Dr. Joaquim Grava. Confira: pic.twitter.com/YG1qfbnxta — Central do Timão (@centraldotimao) April 6, 2026

Kaio César cobrado! ?????????



Outro jogador cobrado pela torcida presente no CT Dr. Joaquim Grava foi o ponta Kaio César. Membros de torcidas organizadas exigiram que o atleta esteja em melhores condições físicas para atuar nas partidas. Confira:



???? Henrique Vigliotti / Central do… pic.twitter.com/3xEwOjUq2W — Central do Timão (@centraldotimao) April 6, 2026

Mais cobrança! ?????????



O atacante do Corinthians, Vitinho, também foi alvo de cobranças e críticas por membros dos Gaviões da Fiel no CT Dr. Joaquim Grava. Confira:



???? Henrique Vigliotti / Central do Timão pic.twitter.com/Z2uXEFo4nP — Central do Timão (@centraldotimao) April 6, 2026

Cobrança! ?????????



Presentes no CT Dr. Joaquim Grava após a derrota contra o Internacional, membros dos Gaviões da Fiel cobraram fortemente o volante Raniele. Confira:



???? Henrique Vigliotti / Central do Timão pic.twitter.com/e835Hr3hfj April 6, 2026

E agora?

Com a derrota do diante do Inter, o Corinthians, afinal, ampliou sua sequência negativa e chegou ao nono jogo consecutivo sem vitória na temporada, evidenciando o momento delicado vivido pelo clube. Na próxima quinta-feira (9/4), o time, que deve ter Fernando Diniz no comando, visita o Platense, da Argentina, às 21h (de Brasília), na estreia da equipe na Libertadores.



