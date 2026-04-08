São Paulo vence chuva, vento e o Boston River em sua estreia na Sula

O São Paulo lutou contra a chuva e o vento intenso, mas conseguiu vencer o Boston River (URU) por 1 a 0, em Montevidéu, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Apesar de ser melhor em boa parte do jogo, o Tricolor viu a situação climática dificultar muito sua situação durante todos os 90 minutos. O único tento da partida foi marcado por Bobadilla, no segundo tempo, após linda jogada individual.

Assim, com o resultado, o São Paulo chegou aos três pontos e se encontra na segunda posição, já que o O´Higgins, do Chile, venceu o Millionários, da Colômbia, por 2 a 0. Já o Boston River está zerado na competição.

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Primeiro tempo

Debaixo de um clima hostil em Montevidéu, o São Paulo não encarou apenas o Boston River, mas também a forte chuva e o vento intenso no Centenário. O cenário, alipas, mexeu bastante com a qualidade técnica do confronto. A bola, frequentemente, ganhava altura excessiva nos tiros de meta, enquanto, no gramado, os atletas encontravam dificuldade para controlar passes e arriscar finalizações. Contudo, o Tricolor buscou alternativas, sobretudo explorando jogadas individuais pelos lados. Assim conseguiu levar perigo em chute de Ferreira duas vezes, mas em ambas parando no goleiro Antúnez. Do outro lado, os donos da casa produziram pouco ofensivamente e apostaram em transições rápidas com Yani González, bem contido pelo sistema defensivo rival. Na melhor chance uruguaia, o camisa 32 arriscou de muito longe, obrigando Rafael a fazer boa intervenção.

Segundo tempo

A etapa final seguiu com o São Paulo em cima e buscando o primeiro gol, que saiu com Cauly, aos sete minutos, pegando um rebote do chute de Tapia. Contudo, o meia-atacante estava impedido e o tento foi anulado. O Boston River respondeu com Barrios, que chegou de frente para o gol, mas pegou muito mal na bola e isolou. Entretanto, quem mandava no jogo mesmo era o Tricolor que seguia tentando furar a defesa uruguaia. Contudo, o Tricolor era melhor e o gol virou questão de tempo. Aos 15 minutos, Bobadilla recebeu na esquerda, deu lindo corte no defensor e bateu cruzado para acertar a bochecha da rede e fazer 1 a 0.

Após o gol, o jogo perdeu um pouco do ritmo e as chances ficaram mais raras. Quem mais buscou fazer algo diferente foi o jovem Tetê, do São Paulo, que fez um salseiro na defesa adversária, mas não conseguiu levar muito perigo. Assim, nos minutos finais, o Tricolor apenas controlou o embate para estrear com vitória na Copa Sul-Americana.

BOSTON RIVER-URU 0X1 SÃO PAULO

Copa Sul-Americana 1ª rodada

Data e hora: 7 de abril de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, no Uruguai

Gols: Bobadilla, 15/2°T (1-0)

BOSTON RIVER: Antúnez; Mateo Rivero (Mancebo, 21/2°T), Martín González e Ignacio Fernández, Lautaro Vázquez, Agustín Amado (Gastón Ramírez, 21/2°T), Barrios, Dafonte (Acosta, 37/2°T) e O’Neil; Bonfiglio (Alexander González, 16/2°T) e Yair González (Franco Pérez, 16/2°T). Técnico: Ignacio Ithurralde.

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares, Alan Franco (Rafael Tolói, 28/2°T), Dória e Enzo Díaz, Bobadilla (Pablo Maia, 21/2°T), Danielzinho e Cauly (Pedro Ferreira, 41/2°T) ; Ferreira (Tetê, 28/2°T), Tapia (Artur, 21/2°T) e André Silva. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Mariana de Almeira (ARG)

VAR: Nicolas Lamolina (ARG)

Cartão Amarelo: Ignácio Fernández (BOS); Rafael (SAO)





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