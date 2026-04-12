Brasileiros alcançam melhores marcas pessoais nos 10km sub-20

Aniversariante do dia, Davi Gabriel foi o primeiro brasileiro a cruzar a linha de chegada do Mundial por equipes em Brasília - (crédito: Gustavo Alves/CBAt)

Sem presença no pódio, o Brasil encontrou motivos para comemorar na prova dos 10km sub-20 masculino do Mundial de Marcha Atlética por equipes. Davi Gabriel Silva, Vinícius Dias e Mateus Santos registraram as melhores marcas da carreira na manhã deste domingo (12/4), na Esplanada dos Ministérios.

Atleta do Estação Conhecimento Serra-ES, Davi Gabriel Silva foi o brasileiro mais bem colocado, na 28ª posição, com o tempo de 45min43s — quase cinco minutos abaixo do melhor índice anterior, de 50min30s.

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Na sequência, Vinícius Dias, do Praia Clube (MG), terminou em 31º, com 47min04s, melhorando a marca pessoal de 48min38s. Logo atrás, Mateus Santos ficou em 32º, com 47min31s, também abaixo do melhor tempo anterior, de 48min20s, registrado em março, em Timbó (SC).

A disputa individual teve domínio asiático e europeu. O chinês Huajia Pu conquistou o ouro com 39min58s, seguido pelo australiano Isaac Beacroft (40min47s) e pelo italiano Alessio Coppola (41min16s).

Na classificação por equipes, a Itália ficou com o título ao somar as colocações de Coppola (3º), Nicolo Vidal (4º) e Cristian Cecchetto (18º). A China terminou em segundo, com Pu, Chengxi Shi (6º) e Haoze Zhang (7º), enquanto a Austrália completou o pódio com Beacroft, Owen Toyne (12º) e John Ronan.

Nos 10km sub-20 feminino, o Brasil foi representado por três atletas, duas talentos do Distrito Federal. Aniversariante do dia, Gabriela Beatriz Barros, de 16 anos, da Associação de Corredores de Rua do Gama, terminou em 34º com a marca de 55min47s. Ela foi seguida por Vitória Silva (57min44s), do Praia Clube. Mariana Dias, da fábrica de medalhas do Centro de Atletismo de Sobradinho, foi 37º (58min05s).

Caio Bonfim

Um dos anfitriões do Mundial, Caio Bonfim disputa a meia-maratona (21,1km) às 11h05. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e campeão mundial em 2025, o brasiliense é a principal aposta do país na competição. A entrada é gratuita na Esplanada dos Ministérios.

Formato

O Mundial de Marcha Atlética por equipes reúne disputas em diferentes distâncias. O programa inclui maratonas (42,195km), meias-maratonas (21,1km) e provas de 10km para atletas sub-20. Na classificação por equipes, vence o país com a menor soma de colocações — por exemplo, 1º, 2º e 3º lugares somam seis pontos. Nas provas adultas, pontuam os três melhores entre até cinco atletas; no sub-20, os dois melhores entre três. Paralelamente, cada distância também premia os destaques individuais.

Programação

6h45 Maratona masculina e feminina

7h15 10km sub-20

11h05 Meia-maratona masculina

12h50 Meia-maratona feminina

Entrada franca

Transmissão: Globo e SporTV

Sem presença no pódio, o Brasil encontrou motivos para comemorar na prova dos 10km sub-20 masculino do Mundial de Marcha Atlética por equipes. Davi Gabriel Silva, Vinícius Dias e Mateus Santos registraram as melhores marcas da carreira na manhã deste domingo (12/4), na Esplanada dos Ministérios.





Atleta do Estação Conhecimento Serra-ES, Davi Gabriel Silva foi o brasileiro mais bem colocado, na 28ª posição, com o tempo de 45min43s — quase cinco minutos abaixo do melhor índice anterior, de 50min30s.





Na sequência, Vinícius Dias, do Praia Clube (MG), terminou em 31º, com 47min04s, melhorando a marca pessoal de 48min38s. Logo atrás, Mateus Santos ficou em 32º, com 47min31s, também abaixo do melhor tempo anterior, de 48min20s, registrado em março, em Timbó (SC).





A disputa individual teve domínio asiático e europeu. O chinês Huajia Pu conquistou o ouro com 39min58s, seguido pelo australiano Isaac Beacroft (40min47s) e pelo italiano Alessio Coppola (41min16s).





Na classificação por equipes, a Itália ficou com o título ao somar as colocações de Coppola (3º), Nicolo Vidal (4º) e Cristian Cecchetto (18º). A China terminou em segundo, com Pu, Chengxi Shi (6º) e Haoze Zhang (7º), enquanto a Austrália completou o pódio com Beacroft, Owen Toyne (12º) e John Ronan.





Caio Bonfim





Um dos anfitriões do Mundial, Caio Bonfim disputa a meia-maratona (21,1km) às 11h05. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e campeão mundial em 2025, o brasiliense é a principal aposta do país na competição. A entrada é gratuita na Esplanada dos Ministérios.





Formato





O Mundial de Marcha Atlética por equipes reúne disputas em diferentes distâncias. O programa inclui maratonas (42,195km), meias-maratonas (21,1km) e provas de 10km para atletas sub-20. Na classificação por equipes, vence o país com a menor soma de colocações — por exemplo, 1º, 2º e 3º lugares somam seis pontos. Nas provas adultas, pontuam os três melhores entre até cinco atletas; no sub-20, os dois melhores entre três. Paralelamente, cada distância também premia os destaques individuais, como no caso de Viviane Lyra.





Programação

6h45 Maratona masculina e feminina

7h15 10km sub-20

11h05 Meia-maratona masculina

12h50 Meia-maratona feminina





Entrada franca

Transmissão: Globo e SporTV



