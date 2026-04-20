Léo Ortiz lamenta morte de Oscar Schmidt, ídolo do Flamengo

A vitória do Flamengo sobre o Bahia, no último domingo (19/4), contou com diversas homenagens a Oscar Schmidt, ídolo do basquete brasileiro, morto na última sexta (17/4). Após o triunfo por 2 a 0, o zagueiro Léo Ortiz declarou ser fã do eterno ídolo nacional, declarando algumas palavras de carinho à família de luto.

O defensor exaltou o Mão Santa, relembrando que jogadores como Kobe Bryant – morto em acidente aéreo em 2020 – sempre elogiavam Oscar, ainda que não tenha atuado na NBA, principal liga de basquete do mundo.

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"Mesmo não tendo jogado na principal liga, na NBA, é um cara que sempre foi lembrado por jogadores que foram grandes nesse campeonato. Os americanos, que são os caras que têm mais tradição, sempre falaram dele com uma idolatria. Eu já vi, o Kobe (Bryant, falecido em 2020) é um cara que eu sou muito fã e já falou muito dele. Então a gente vê o tamanho dele mesmo não tendo jogado, talvez na principal liga do mundo", iniciou Ortiz na zona mista, na saída do Maracanã.

Homenagem ao ídolo do Flamengo

Ele seguiu, oferecendo suas condolências à família de Oscar. Para ele, o fato de Giorgian de Arrascaeta ter marcado o gol inaugural da vitória tem um fator simbólico por trás. Voltando a jogar com a camisa 14 em homenagem a Oscar, Arrasca marcou e comemorou como se estivesse jogando basquete, em alusão ao ídolo.

"É muito triste, eu não tive a oportunidade de conhecer, seria um cara que eu gostaria muito. É uma perda para o esporte, uma perda para o Brasil, mas eu quero deixar minhas condolências à família. Que ele descanse em paz, que possa ter uma passagem tranquila. As homenagens talvez não consigam chegar no nível de homenagem que ele mereça pelo tamanho que ele tem. Então, acho que não à toa foi o Arrasca que marcou, então tenho certeza que ele estava junto com a gente também para ajudar nessa vitória", finalizou.