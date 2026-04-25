Capital vence o Ceilândia e assume liderança provisória na Série D

O Capital venceu o Ceilândia, na tarde deste sábado (25/4), e assumiu a liderança provisória do Grupo A4 do Campeonato Brasileiro da Série D. Com gols de Matheusinho, na etapa inicial, e de Lucas Oliveira, no segundo tempo, a Coruja superou o Gato Preto em pleno Estádio do Abadião. Marquinhos descontou para os donos da casa, mas não evitou o revés diante do novo líder.

Com a vitória, o Capital chegou aos nove pontos e fica na liderança até o jogo do Goiatuba, que começa às 18h30, também neste sábado (25/4), contra o Mixto. Já o Ceilândia segue na quarta posição, com quatro pontos.

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No próximo jogo, o Capital enfrentará o Operário (MS), na quarta-feira (29/4), pela Copa Verde, no Estádio JK. O Ceilândia só volta a campo no próximo domingo (3/5), quando enfrentará o Operário Várzea-Grandense, no Mato Grosso.

Primeiro tempo

O confronto começou truncado, com ambas as equipes encontrando dificuldades para ditar o ritmo. No entanto, sob o comando do camisa 10 Matheusinho, o Capital tomou as rédeas do meio campo e passou a encurralar o Ceilândia. A insistência da Coruja deu frutos aos 23 minutos. Em um contragolpe veloz puxado por Nescau, a bola chegou a Matheusinho, que arrematou de fora da área para assinar um golaço.

Em desvantagem, o Ceilândia se lançou à frente em busca da reação, mas esbarrava na sólida organização defensiva do Capital. Quando o primeiro tempo parecia definido, a insistência do Gato Preto deu resultado. Nos instantes finais, aos 44, Marquinhos aproveitou um contra-ataque veloz, superou a marcação e estufou as redes para decretar a igualdade antes do intervalo.

Segundo tempo

O Ceilândia adotou uma postura agressiva e pressionou em busca da virada. No entanto, o volume de jogo não se traduziu em perigo real para o gol do Capital. Com o passar do tempo, o confronto perdeu intensidade e ficou preso em uma disputa burocrática no setor central, carente de criatividade.

Diante da escassez de criação, as equipes passaram a apostar nos contragolpes. Pelo Ceilândia, Ian Carlos teve a chance de ouro, cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou a finalização. O castigo veio rápido: aos 40 minutos, após cruzamento preciso de Matheusinho, Lucas Oliveira balançou as redes e recolocou a Coruja em vantagem. O tricolor segurou a pressão até o apito final e confirmou a vitória.

Ficha técnica

Ceilândia

Sucuri; Sávio, Franklin Joseph, Danrlei, Bosco (Cabral); Fabinho, Vermudt, Robert (Clayton), Cardoso (Ian Carlos); Davi Araújo (Patrickao) e Marquinhos



Técnico: Adelson Almeida



Gol: Marquinhos

Cartões amarelos: Fabinho e Cabral

Capital

Luan; Genilson, Richardson, Lucas Oliveira, Zé Mateus; Renan, Cesinha (Carlos Torres), Jerry (Deysinho), Nescau (Elton); Matheusinho e Yann Rolim (Mira)



Técnico: Luizinho Vieira



Gols: Matheusinho e Lucas Oliveira

Cartão amarelo: Cesinha

Local: Estádio Abadião, em Ceilândia(DF)



Árbitro: Everton Moreira Prates

*Estagiário sob supervisão de Fernando Brito