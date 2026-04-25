Brasília vence, abre 2 x 0 na série e fica a uma vitória das quartas no NBB

O Brasília segue dominante nos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB). No Rio Grande do Sul, a equipe voltou a vencer o Caxias, por 78 x 70, neste sábado (25/4), no Ginásio do Sesi, e abriu 2 x 0 na série melhor de cinco das oitavas de final. Após conquistar o Jogo 1 na capital do país, o time brasiliense mostrou novamente consistência e maturidade para superar a pressão da torcida adversária. Com atuação segura, impôs o ritmo nos momentos decisivos e encaminhou mais um resultado positivo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com a vantagem construída, a equipe do DF fica a apenas uma vitória da classificação para as quartas de final e pode fechar o confronto no próximo compromisso, nesta segunda-feira (27/4), novamente em Caxias do Sul, às 19h30. Na partida deste sábado, os destaques do Brasília foram Dani Von Haydin, com 22 pontos, seis rebotes e 25% de eficiência, e Brunão, com duplo-duplo 15 pontos e 12 rebotes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Dani Von Haydin destacou a importância de manter a concentração mesmo com a vantagem na série:
“A gente sabia que seria muito difícil jogar aqui, mas conseguimos manter o foco e executar bem os combinados pré-jogo. Agora, é manter a concentração, porque ainda não tem nada definido. Precisamos entrar fortes de novo para tentar fechar a série na segunda-feira.”