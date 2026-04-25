Botafogo e Inter empatam em jogo eletrizante no Mané Garrincha

Em visita a Brasília, Botafogo e Internacional fizeram um jogo bastante disputado e empataram por 2 x 2, neste sábado (25/4), no Estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Brasileirão. Os gols do time carioca foram marcados por Danilo e Medina. Do lado gaúcho, Carbonero e Bernabei foram os responsáveis por igualar o placar. A partida teve público 16.332 pessoas, com renda acumulada de R$ 1.936.951.
O Botafogo ampliou para seis jogos a série invicta no Campeonato Brasileiro. Em um momento em que o extracampo passa por dias turbulentos, dentro das quatro linhas o técnico Franclim Carvalho consegue blindar o grupo das confusões do empresário John Textor, que oficialmente não figura mais no comando do clube alvinegro. Porém, isso não foi um problema para o empresário estadunidense
John Textor marcou presença no Mané Garrincha. No pré-jogo, foi visto curtindo no Mané Mercado, um complexo gastronômico ao lado do estádio. O empresário esteve em campo com a comissão técnica e, da arquibancada, comemorou os gols do alvinegro.
O empate saiu amargo para um dos lados. O Internacional, apesar de ter mantido a sequência positiva fora de casa, figura próximo da zona de rebaixamento. Agora, com 14 pontos, ocupa o 14º lugar e, na próxima rodada, recebe o Fluminense.
Os primeiros 20 minutos entre Botafogo e Internacional mostraram nitidamente a vontade de ambos em abrir o placar, mas as defesas sobressaíram aos ataques. No entanto, o desenrolar da primeira etapa mostrou um alvinegro com vantagem na posse de bola, mas tecnicamente limitado. A partida estava fraca, com muitas faltas, finalizações desperdiçadas e sem chutes ao gol para os dois lados.
De fato, a emoção ficou para o segundo tempo. Aos 10 minutos, o volante Danilo recebeu bola de Medina. Com a liberdade de quem sabe decidir, o camisa 8 mandou para o fundo da rede, incendiando o Estádio Mané Garrincha.
Mas o Inter precisou de apenas quatro minutos para deixar tudo igual. No contra-ataque, Alerrandro tocou para Carbonero, que arrancou pela direita e finalizou n ofundo da rede, deixando o goleiro Neto na saudade.
A disputa ficou frenética. Matheus Martins aproveitou o rebote dentro da área para mandar direto no travessão. Esperto e bem posicionado ,Medina acertou o gol, devolvendo ao Botafogo a vantagem na partida.
Os torcedores alvinegros presentes só não contavam que o cara decisivo e de chutes precisos entraria em ação. Após a cobrança de escanteio, Barboza desviou a bola e, quase na meia-lua, Bernabei "chicoteou" para igualar o duelo mais uma vez.
Na reta final, as duas equipes buscaram se defender. Sem muito tempo de acréscimo, o árbitro Fernando Antonio deu o apito final, com 2 x 2 no placar do Mané Garrincha.
Ficha técnica
Botafogo 2 x 2 Internacional
Campeonato Brasileiro Série A - 13ª rodada
Botafogo
Neto; Vitinho (Mateo Ponte), Ferraresi, Barbosa e Alex Telles; Edenilson (Joaquim), Medina e Danilo; Matheus Martins (Montoro), Júnior Santos (Kadir) e Arthur Cabral (Allan)
Técnico: Franclim Carvalho
Gols: Danilo e Medina
Cartões amarelos: Arthur Cabral, Franclim Carvalho e Joaquim
Internacional
Anthoni; Bruno Gomes, Victor Gabriel, Félix Torres e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique (Paulinho) e Allex; Vitinho (Allan Patrick), Carbonera (Matheus Bahia) e Alerrandro (Borré)
Técnico: Paulo Pezzolano
Gols: Carbonero e Bernabei
Cartões amarelos: Félix Torres e Victor Gabriel.
Local: Estádio Mané Garrincha (DF)
Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles (PA)
Público: 16.332 pessoas
Renda: R$ 1.936.951
*Estagiária sob supervisão de Fernando Brito