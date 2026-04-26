Brasiliense e Gama empatam em jogo truncado pela Série D

Brasiliense e Gama voltaram a se enfrentar em competições nacionais após cinco anos. Assim como na ocasião anterior, o maior clássico do DF acabou empatado. O Jacaré abriu o placar, com Marlone, na etapa inicial, sendo o primeiro gol do atleta no novo clube. O Periquito empatou no segundo tempo com o artilheiro Felipe Clemente, que aproveitou falha grotesca cometida pelo goleiro Matheus Kayser.

Com o resultado, o Gama mantém a invencibilidade na temporada. Os comandados de Luis Carlos Souza ainda não sabem o que é perder em 2026. A equipe continua na liderança do grupo A3, com 10 pontos. O Brasiliense segue sem engrenar uma boa sequência. O time treinado por Léo Roquete está invicto na Série D, mas com apenas uma vitória em quatro partidas, ocupando a quarta posição, com seis pontos.

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O Jacaré terá a Aparecidense como adversária no próximo domingo (3/5) pela quinta rodada da Série D, novamente no Serejão, às 16h. O Periquito viajará para Goiânia, na quarta-feira (29/4), para enfrentar o Atlético Goianiense pela quinta rodada da Copa Centro-Oeste. O confronto será no Estádio Antônio Accioly, às 19h.

O jogo

A partida começou estudada, mas as equipes tinham certo ímpeto ofensivo nos primeiros minutos. Jackson, pela direita, teve a chance inaugural para o Brasiliense, mas a bola foi fraca e Renan Rinaldi encaixou com facilidade. Para o Gama, logo depois, Ramon achou Lucas Piauí na segunda trave, mas o cabeceio do lateral alviverde passou por cima.

Aos 12 minutos, o zero saiu do placar com a estrela de um estreante no time titular. O Brasiliense tinha a posse com Netinho pela direita, o lateral enfiou com precisão para Marlone invadir a grande área e bater forte cruzado, sem chances para Renan Rinaldi. O novo camisa 17 do Jacaré fez o primeiro jogo como titular e abriu o marcador para os mandantes.

O Jacaré seguia na pressão e não deixava o Gama jogar. Em mais uma chance, Jonathan Moc recebeu pela esquerda, cortou para o meio e bateu de fora da área. A bola tinha endereço, mas caprichosamente bateu na trave, evitando um belo gol do lateral do Brasiliense. No rebote, Jackson teve a chance, mas o chute saiu fraco e Renan Rinaldi se recuperou para fazer a defesa.

Antes da metade da primeira etapa, o técnico Luís Carlos Souza começou a mexer as peças para tentar colocar o Gama no jogo. O treinador sacou Lúcio do time e colocou Willian Júnior, que reestreou na equipe alviverde após passagem pelo Santa Cruz na temporada passada.

Na parte final da primeira etapa, o Brasiliense seguia no ataque em busca de ampliar o marcador. Marlone teve mais uma boa chance, após puxar o contra-ataque, aplicar uma bela caneta em Zulu e finalizar no gol, mas Renan Rinaldi salvou mais uma vez. Na sequência, Jackson recebeu lançamento em condição legal e livre de marcação. O camisa 9 dominou e chutou no canto, mas a bola passou tirando tinta da trave.

O primeiro tempo foi marcado por domínio absoluto do Jacaré. O Gama não conseguiu exercer o bom futebol que vinha apresentando na temporada.

Empate alviverde

Nas etapa final, o Gama voltou com uma postura diferente. Luís Carlos Souza mudou mais peças e, logo no começo, o alviverde teve as primeiras chances de mais perigo na partida. Iniciou com Felipe Clemente, que ficou com a sobra após cobrança de escanteio. O camisa 11 bateu de voleio, mas pegou errado e mandou para fora. Em seguida, Willian Júnior recebeu em velocidade pela esquerda, invadiu a área e chutou de canhota: a bola passou perto da trave defendida por Matheus Kayser.

O Gama buscava melhorar o desempenho na partida e, aos poucos, ganhava gosto pelo confronto. Em uma ironia do destino, o empate do Periquito saiu. Exatamente no Dia do Goleiro, Matheus Kayser parecia ter uma bola simples para encaixar, mas o arqueiro do Brasiliense falhou e soltou nos pés de Felipe Clemente. O artilheiro não desperdiçou o erro e empatou a partida ainda no início da etapa final.

O jogo ficou mais parelho no meio campo. As equipes apostavam em estratégias distintas: o Gama tinha as ligações diretas a favor, enquanto o Brasiliense optava por manter a bola no chão e sair com a posse controlada. Mais mexidas foram feitas e o clima no Serejão começou a ficar tenso com o apito final se aproximando.

Os últimos lances foram marcados por muitos erros técnicos e poucas chances claras. Após os quatro minutos acrescidos pela arbitragem, o apito final foi soado e o clássico verde-amarelo terminou empatado pela quarta rodada da Série D.

Ficha técnica

Brasiliense

Matheus Kayser; Netinho (Renê Silva), Fábio Sanches, Victor Sallinas, Jonathan Moc; Hippolito (Gabryel Martins), Marcos Jr, Marlone (Vitor Marinho), Montanha (Tarta); Serginho (Jean Pyerre) e Jackson

Técnico: Léo Roquete

Gol: Marlone

Cartão amarelo: Jackson

Gama

Renan Rinaldi; Michel Henrique, Zulu (Lucão), Darlan, Lucas Piauí; Moisés (De Paula), Lúcio (Willian Júnior), David (Gabriel Galhardo), Renato; Ramon (Kennedy) e Felipe Clemente

Técnico: Luis Carlos Souza

Gol: Felipe Clemente

Cartão amarelo: Moisés e David

Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo

Local: Estádio Serejão, Taguatinga (DF)

Público: 972 pessoas

Renda: R$ 6.200



*Estagiário sob supervisão de Fernando Brito