Circuito Brasileiro define campeões da etapa de Brasília

A torcida brasiliense que compareceu à arena montada no Parque da Cidade, neste domingo (26/4), assistiu à definição das duplas vencedoras da quarta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Atuais campeãs olímpicas, Duda e Ana Patrícia conquistaram o título no feminino ao superar Thâmela e Vic por 2 sets a 0. Na final masculina, Mateus e Adelmo bateram Vitor e Felipe, também por 2 sets a 0, assegurando presença no topo do pódio.

Campeãs dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e integrantes do top-5 do ranking mundial, Duda e Ana Patrícia brilharam novamente em Brasília. Na final, a dupla comandada por Iago Hercowitz derrotou Thâmela e Vic em sets diretos, com parciais de 21/18 e 21/15.

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"Fico muito feliz e grata por esse momento. Foi um jogo legal, estávamos muito concentradas, diante de rivais de excelente nível. É maravilhoso festejar essa vitória", comentou Duda. "Passamos por situações muito difíceis neste Circuito Brasileiro. Agora, vamos descansar dois dias e recomeçar no Circuito Mundial. Tem muito jogo pela frente e será uma competição de nível fortíssimo", completou Ana Patrícia, citando a competição internacional que ocorrerá nesta semana também em Brasília.

O título no masculino ficou com Adelmo e Mateus, que superaram Vitor e Felipe por 2 sets a 0. Com atuação sólida e segura, a dupla impôs o ritmo desde o começo do duelo, dominando os ataques e controlando as investidas dos adversários. As parciais de 21/12 e 21/9 expressaram a performance consistente durante a partida, garantindo o topo do pódio.

"Estamos felizes pelo trabalho. É o nosso segundo ouro no circuito, mostrando que nosso esforço de quatro anos é válido. Estamos em uma nova fase, com renovação de sede e equipe de treino, agora no Praia Clube. Então, esse resultado serve de estímulo. Brasília é um lugar especial para a nossa dupla. Conquistamos aqui dois pódios. A torcida sempre comparece e incentiva muito todos os atletas. Não tem nada que pague jogar com a arena lotada", comentou Adelmo.

Hege e Vitória garantiram a medalha de bronze ao vencerem Talita e Taiana por 2 sets a 0. A dupla controlou o jogo do início ao fim, fechando com parciais de 21/11 e 21/17. No masculino, Arthur e Adrielson protagonizaram um duelo acirrado pelo terceiro lugar contra Lucas e João Pedro. Em partida equilibrada, a dupla confirmou a vitória por 2 sets a 0, com parciais de 23/21 e 21/16.