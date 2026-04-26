João Fonseca perde e dá adeus ao Masters 1000 de Madri

O brasileiro João Fonseca estreou neste domingo (26/4) no Madrid Open com derrota para o espanhol Rafael Jódar por 2 set a 1, parciais de 7/6 (7/4), 6/4 e 6/1, em 2h07min. Após folgar na primeira rodada por ser cabeça de chave e avançar à terceira por W.O., Fonseca demonstrou frustração ao perder o saque no início do terceiro set e estraçalhou a raquete.

O duelo entre o brasileiro, 31º do mundo, e o tenista da casa, 42º, era muito aguardado por reunir duas estrelas em ascensão na Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Fonseca e Jódar, ambos com 19 anos, são os únicos tenistas abaixo de 20 entre os top 100 no ranking. São também os primeiros nascidos a partir de 2006 a conquistar títulos no circuito.A ATP classificou a capital espanhola como o berço de uma nova rivalidade no tênis, marcando o primeiro encontro entre as duas sensações do circuito. "O primeiro de muitos que prometem acontecer nos próximos anos", previu a entidade.Fonseca e Jódar protagonizaram evoluções meteóricas no ranking mundial. O brasileiro era o número 655 da ATP em fevereiro de 2023 e, um ano depois, conquistou o primeiro título, em Buenos Aires, e subiu para a 68ª posição. Depois foi campeão na Basileia e tem o 24º lugar como melhor ranking da carreira, em novembro de 2025.O espanhol se profissionalizou no início desta temporada e era o 687º do mundo em abril do ano passado. Com um início de temporada no saibro impressionante, vencendo 10 dos primeiros 11 jogos na superfície, ele conquistou o primeiro título em Marrakech e chegou às semifinais em Barcelona, onde só foi eliminado pelo campeão, o francês Arthur Fils, em três sets. Jódar ostenta esta semana a melhor posição no ranking na curta carreira.Ele chegou para o confronto com Fonseca com a confiança em alta após conseguir a primeira vitória em cima de um top 10. Na sexta-feira, ele passou pelo australiano Alex de Minaur, oitavo do mundo, por 6/3 e 6/1.O jogo deste domingo na quadra Manolo Santana, a principal do complexo, começou com golpes agressivos e potentes de ambos os lados, como previsto. A primeira quebra de saque aconteceu no quinto game, quando o espanhol confirmou seu primeiro break point. Fonseca, porém, conseguiu se recuperar de maneira imediata, vencendo os dois games seguintes sem ceder pontos e marcando 4 a 3.A partida seguiu com os tenistas confirmando seus serviços até o tie-break. No desempate, o espanhol conseguiu uma pequena gordura ao vencer os três primeiros pontos. Com folga no placar, Jódar teve tranquilidade para jogar com mais agressividade e fazer 5 a 1.João Fonseca teve paciência, conseguiu se defender bem e também foi agressivo para encostar em 5 a 4. Usando seu saque, Jodar conseguiu seu primeiro set point e com uma devolução para fora do brasileiro fechou o tie-break em 7/4.O brasileiro começou bem a segunda parcial, quebrando o serviço do rival e confirmando o saque na sequência para abrir 2 a 0. Jódar teve dificuldades para manter seu serviço na sequência, mas marcou 2 a 1. A partida não teve novas quebras no segundo set, e o brasileiro fechou em 6/4, empatando a partida em 1 a 1O set decisivo começou com o espanhol pressionando Fonseca e quebrando o saque do rival no segundo game, abrindo 2 a 0. Frustrado, o brasileiro destruiu sua raquete e recebeu uma advertência. Fonseca perdeu intensidade e a concentração. Jódar aproveitou abriu 5 a 0. O brasileiro conseguiu vencer um game, evitar o "pneu" (6/0), mas viu o espanhol fechar em 6/1.Foi a primeira derrota de Fonseca para um adversário com ranking inferior depois de quatro eliminações consecutivas para tenistas top 10. Ele havia caído diante de Jannik Sinner, então segundo do mundo, Carlos Alcaraz, líder do ranking, Alexander Zverev, terceiro, e Ben Shelton, sexto, em seus quatro últimos torneios. O próximo adversário de Jódar será o checo Vit Kopriva, 66º do ranking.