Jannik Sinner conquista o título em Madri e alcança feito inédito

Jannik Sinner conquistou em série o Masters 1000 em Paris, Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri - (crédito: Oscar Del Pozo/AFP)

Jannik Sinner (1) derrotou o alemão Alexander Zverev (3) por 2 sets a 0 na manhã deste domingo (3/5) e conquistou o título do Masters 1000 de Madri. Com a vitória, o italiano atingiu uma marca inédita: tornou-se o primeiro tenista da história a vencer cinco torneios da categoria consecutivamente. A sequência histórica teve início em Paris e passou por Indian Wells, Miami e Monte Carlo antes de ser coroada na capital espanhola.

A vitória em Madri rendeu ao líder do ranking mundial o seu nono troféu de Masters 1000 e o 28º título da carreira. Agora, para completar a coleção de torneios desta categoria, resta a Sinner apenas o título em Roma. O evento na capital italiana começa oficialmente neste domingo (3/5), embora as disputas da chave principal tenham início programado para o dia 6 de maio.

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Além da vitória, o italiano de 24 anos confirmou a hegemonia sobre Zverev, dos 14 confrontos entre os tenistas Sinner venceu em 9 oportunidades. A última vitória do alemão sob o número um do ranking ATP foi em 2023, nas oitavas de final do US Open.

Em um dia pouco inspirado de Alexander Zverev, Jannik Sinner dominou as ações e liquidou a fatura em apenas 58 minutos, com parciais de 6/1 e 6/2. O primeiro set evidenciou o drama do alemão, que só conseguiu confirmar o serviço no último game de saque na parcial. No segundo set, o italiano manteve a intensidade e a precisão para chegar ao primeiro título na capital espanhola.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima