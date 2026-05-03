Com lei do ex em ação, Vasco arranca empate no fim com o Flamengo pelo Brasileirão

O Vasco lutou, brigou e conquistou um empate heroico com o Flamengo, no Maracanã. Após sair perdendo por 2 a 0, o Cruz-Maltino chegou ao empate em 2 a 2 aos 52 minutos com Hugo Moura, ativando a Lei do ex no clássico deste domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Robert Renan fez o outro da equipe de São Januário, com Pedro e Jorginho marcando para o Rubro-Negro.

Agora, o Flamengo chega a 27 pontos, seguindo a seis do Palmeiras, mas com um jogo a menos. Já o Vasco fica em 12°, com 17.

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Flamengo e Vasco têm compromissos durante a semana por competições internacionais. Na quarta-feira (6), o Cruz-Maltino visita o Audax Italiano, do Chile, às 19h (de Brasília), pela Sul-Americana. Já o Rubro-Negro joga fora de casa com o Independiente Medellín, da Colômbia, na quinta, às 21h30. Pelo Brasileirão, as equipes jogam no domingo (10). O time de Leonardo Jardim encara o Grêmio, às 19h30, fora de casa, enquanto os comandados de Renato Gaúcho recebem o Athletico-PR, às 20h30.

Flamengo abre o placar no início

O jogo começou parelho, com as duas equipes descobrindo espaços na defesa adversária. Com dois minutos, os times já tinham chegado com perigo ao gol rival. O Flamengo cadenciava a partida e não demorou a abrir o placar. Com oito minutos, Samuel Lino cruzou esquerda, Plata ajeitou, Pedro dividiu com a zaga e finalizou com precisão. Léo Jardim ainda tocou na bola, mas não evitou o gol rubro-negro.

O Flamengo sentia falta de um meia de origem, pois tinha os desfalques de Arrascaeta e Paquetá, lesionados, e Carrascal, suspenso. Assim, o Vasco explorava bem os contragolpes. Aos 28, Thiago Mendes levantou na área e cruzou para Rojas, mas Varela se esticou todo para tirar. A bola sobrou para Piton, que finalizou de direita, que foi longe do gol. Em seguida, um contra-ataque de três contra dois do Cruz-Maltino, mas Brenner preferiu finalizar e mandou para fora.

O jogo era lá e cá. Luiz Araújo recebeu boa bola de Pedro e finalizou. No caminho, PH tirou a bola – que tinha endereço certo – de calcanhar. Na cobrança de escanteio, Plata chegou batendo e Léo Jardim fez boa defesa. O Flamengo tinha dificuldade em conter os cruzamentos para a área, principalmente para a segunda trave. Assim, o Cruz-Matino soube explorar essa deficiência e quase empatou com Thiago Mendes, que cabeceou para o meio da área e Rossi espalmou. Por pouco não chegou ao Brenner.

Na reta final do primeiro tempo, o Vasco chegou a empatar com David. No entanto, o lance foi anulado por impedimento do atacante no lance.

PH comete pênalti em Pedro

O Vasco começou em cima do Flamengo no segundo tempo, mas sem conseguir criar chances reais de gol. Aos poucos, o Rubro-Negro foi ajeitando a marcação e retomando o controle do jogo. Dessa maneira, acertou um bom contra-ataque com Luiz Araújo, que tocou para Pedro. O camisa 9 perdeu a passada, mas levou um pisão de Paulo Henrique na área. O VAR chamou e o árbitro assinalou pênalti. Com toda a maestria de sempre, Jorginho deslocou Léo Jardim e fez o segundo.

Na saída de bola, o Cruz-Maltino quase diminuiu com David, que finalizou com perigo. Em seguida, foi a vez de Spinelli arriscar, mas Rossi ficou com ela sem maiores dificuldades. O Flamengo, apesar da boa vantagem, também ameaçava o rival. Plata, após boa jogada individual, colocou Léo Jardim para trabalhar. O goleiro também evitou gol de Léo Pereira, em cobrança de falta.

No momento em que o Flamengo controlava a partida, o Vasco teve uma sequência de escanteios. A jogada surtiu efeito e Robert Renan, de cabeça, marcou após assistência de Nuno Moreira. O Gigante da Colina voltou para o jogo na reta final da partida. Nos minutos finais, Spinelli quase marcou, mas a zaga conseguiu cortar. E ainda teve tempo para Plata sentir a coxa direita. Como o Rubro-Negro não tinha mais substituições, teve que ficar até o apito final em campo. No último lance do jogo, Cuesta achou um cruzamento perfeito para Hugo Moura, que cabeceou sem chances para Rossi. Lei do ex entrou em ação no Maracanã.

FLAMENGO 2 x 2 VASCO

Brasileirão 2026 – 14ª rodada

Data e horário: 3/5/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo e Jorginho (Saúl, 36’/2ºT); Plata, Samuel Lino (Bruno Henrique, 24’/2°T), Luís Araújo (De la Cruz, 24’/2°T) e Pedro (Wallace Yan, 45’/2°T). Técnico: Leonardo Jardim.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Adson, 19’/2ºT), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros (Hugo Moura, 35’/2ºT) e Rojas (Nuno Moreira, 30’/2ºT); Puma, Brenner (Spinelli, 19’/2ºT) e David (Andrés Gómez, 19’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

GOLS: Pedro, 7’/1ºT (1-0), Jorginho, 14’/2ºT (2-0), Robert Renan, 38’/2ºT, Hugo Moura, 52’/2°T

Cartão amarelo: Léo Pereira, Plata, Alex Sandro (FLA), Barros, Cuesta, Paulo Henrique (VAS)

Cartão vermelho: Não houve

Público: 61.872 presentes





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