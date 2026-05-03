Neymar se irrita com Robinho Jr. e dá uma rasteira em jovem do Santos

O atacante Neymar está envolvido em nova polêmica. Desta vez, aliás, com alguém do próprio time. Afinal, o camisa 10 deu uma rasteira e até mesmo um tapa em Robinho Jr. após se desentender com o companheiro, durante treino do Santos, neste domingo (3), no CT Rei Pelé. A atividade contou com apenas jogadores que não enfrentaram o Palmeiras, no empate por 1 a 1, no último sábado (2), no Allianz Parque, pela rodada 14 do Campeonato Brasileiro.

Segundo o site "ge", Neymar teria se sentido desrespeitado ao ser driblado pelo garoto. Irritado, o astro, então, reagiu após pedir para ele "maneirar". Depois, os dois passaram a discutir, algo que resultou em um empurra-empurra, com direito a um tapa do camisa 10. A rasteira veio na sequência.

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O Santos e a assessoria de Neymar não se pronunciaram. Pelo lado de Robinho, de acordo com a reportagem, houve uma queixa do estafe à diretoria do Peixe.

Apesar do entreveiro, a situação entre os dois, que possuem uma relação de "padrinho e apadrinhado", teria sido resolvida ainda no CT do Alvinegro Praiano.

Na próxima terça-feira (5), o Santos volta a campo, pela Copa Sul-Americana, contra o Recoleta do Paraguai, fora de casa. O técnico Cuca não confirmou se Neymar vai para o jogo. O atacante também vive a expectativa da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. No dia 18, o treinador Carlo Ancelotti divulgará os 26 nomes que representarão o time pentacampeão mundial nos Estados Unidos, México e Canadá.

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