São Paulo é castigado no fim e cede empate ao Bahia em Bragança Paulista

O duelo direto pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro terminou com muita polêmica e um sentimento de vitória perdida para o torcedor paulista. Em partida disputada em Bragança Paulista o São Paulo ficou no 2 a 2 contra o Bahia e chegou aos 24 pontos na quarta colocação da tabela. Já o time baiano soma 22 pontos e ocupa a sexta posição na classificação geral.

Domínio do São Paulo e brilho de Artur no primeiro tempo

O São Paulo iniciou a partida com uma postura agressiva e controlando as ações no meio de campo. Aos 16 minutos a pressão surtiu efeito quando Wendell aproveitou um vacilo da defesa adversária e serviu Artur. O atacante dominou na meia-lua e chutou colocado no canto direito para abrir o placar.

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O time paulista seguiu criando chances e quase ampliou com Calleri após um belo corta-luz de Luciano mas o centroavante não entendeu a jogada. O Bahia tentava responder nos contra-ataques com Erick Pulga mas parava na segurança do goleiro Rafael.

Reação relâmpago, drama médico e polêmica final

A segunda etapa começou eletrizante com o Bahia buscando o empate em um golaço de Luciano Juba que acertou o ângulo aos 16 minutos. O São Paulo não se abateu e Roger Machado promoveu a entrada de Ferreira que mudou o jogo. Aos 27 minutos Calleri fez excelente jogada pela direita e cruzou na medida para Ferreira cabecear sozinho e colocar o time paulista novamente na frente.

O cenário de vitória parecia consolidado até os 37 minutos quando Lucas Moura sentiu uma lesão na perna e saiu de maca chorando. Sem poder substituir o São Paulo jogou com um a menos e viu o Bahia empatar aos 51 minutos com Erick aproveitando rebote no travessão. O lance gerou revolta absoluta dos jogadores são-paulinos que alegaram a presença de duas bolas em campo no momento do gol. O prejuízo técnico com a possível perda de Lucas Moura para a sequência de 2026 preocupa tanto quanto os pontos deixados pelo caminho.

SÃO PAULO 2 x 2 BAHIA

Campeonato Brasileiro 14ª rodada

Data e hora: 03 de maio de 2026 (domingo), às 16h

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Gols: Artur, 16’/1ºT (1-0); Luciano Juba, 16’/2ºT (1-1); Ferreira, 27’/2ºT (2-1); Erick, 51’/2ºT (2-2)

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon (Cédric Soares, 04’/2ºT), Alan Franco, Sabino e Wendell (Enzo Díaz, 24’/2ºT); Bobadilla, Danielzinho (Luan, 25’/2ºT), Artur, Cauly (Lucas Moura, 17’/2ºT) e Luciano (Ferreira, 25’/2ºT); Calleri. Técnico: Roger Machado.

BAHIA: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas (Michel Araújo, 37’/2ºT) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor, 36’/2ºT); Kike Olivera (Sanabria, 17’/2ºT), Erick Pulga (Ademir, 36’/2ºT) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda

Assistentes: Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas

VAR: Rodrigo Alonso Ferreira

Cartões amarelos: André Silva (SAO); Erick (BAH)

Cartões vermelhos: Calleri (SAO)

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