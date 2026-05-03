Bragantino vira e afunda a Chapecoense na lanterna

Paulistas já figuram na sétima posição desta edição do Campeonato Brasileiro. Catarinenses estão em situação delicada

Bragantino sustenta boa campanha no Brasileirão - (crédito: Foto de Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.)
O Red Bull Bragantino venceu a Chapecoense por 2 a 1, de virada, neste domingo (3), na Arena Condá, pela rodada 13 desta edição do Campeonato Brasileiro.

Os catarinenses não vencem há 12 compromissos. Por isso, estão na lanterna, com apenas oito pontos. Em melhor condição aparece o Bragantino, sétimo colocado, com 20.

Ficou igual

Um duelo deveras equilibrado, com poucas chances criadas e de posse de bola um pouco maior para os visitantes. No entanto, quem saiu na frente foi a Chapecoense. Aos 20 minutos, Enio centrou para Pacheco escorar para Bolasie, que não perdoou Volpi. A reação do Massa Bruta veio apenas aos 40 minutos. Gabriel tocou de cabeça. Anderson ficou na indecisão e acabou vendo a pelota o encobrir. Tudo igual no Oeste Catarinense.

Bragantino é mais letal

Vagner Mancini, técnico do Bragantino, resolveu arriscar e foi recompensado por sua postura arrojada. Afinal, aos 27 minutos, Barbosa limpou dois marcadores e disparou a bomba no alto. Com firmeza para sustentar a virada. Mas a Chape jogava. Enio, momentos antes, acertou um porrete no travessão de Volpi, que também salvou os paulistas em outra ocasião. Jean Carlos e Bolasie tiveram a chance do empate, mas perderam.

CHAPECOENSE 1×2 RED BULL BRAGANTINO

Brasileirão 14ª Rodada
Data e hora: 03 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
Gols: Bolasie, 22’/1ºT (1-0); Gabriel, 40’/1ºT (1-1); Barbosa, 27’/2ºT (1-2)
CHAPECOENSE: Anderson; Everton (Giovanni Augusto, 20’/2ºT), Victor Caetano (Marcos Vinicius, 29’/2ºT), Bruno Leonardo, Thyere e Pacheco; Camilo e João Vitor (Jean Carlos, 38’/2ºT); Marcinho (Ítalo, 29’/2ºT), Ênio e Bolassie. Técnico: Fábio Matias.
RED BULL BRAGANTINO: Volpi; Pedro Henrique, Marques e Cauê (Breno, 39’/2ºT); Gabriel e Sosa (Gustavinho, 21’/2ºT); Barbosa, Sasha (Fernando, 30’/2ºT), Herrera (Ramires, 38’/2ºT) e Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
Quarto Árbitro: Não informado (NI)
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Cartão Amarelo: Ênio (CHA); Cauê (RBB)
Cartão Vermelho:

Redação Jogada10

    postado em 03/05/2026 21:11
