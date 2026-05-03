Internacional vence o Fluminense e deixa o Z4 do Campeonato Brasileiro

O Internacional garantiu um fôlego extra no Campeonato Brasileiro ao superar o Fluminense por 2 a 0 na noite deste domingo (3). Durante o confronto válido pela 14ª rodada da Série A, o Colorado aproveitou o fator casa no Estádio Beira-Rio para dominar as ações ofensivas. Em virtude dessa postura agressiva, Bernabei e Alerrandro balançaram as redes e selaram o triunfo gaúcho.

Graças aos três pontos conquistados, o Inter agora soma 17 pontos e salta para a 12ª colocação na tabela. Por outro lado, o Fluminense amarga o revés e permanece com 26 pontos, o que mantém a equipe carioca estacionada na terceira posição. Diante desse cenário, o resultado altera significativamente o meio da classificação e freia o ímpeto dos visitantes na busca pela liderança.

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O jogo

O confronto iniciou com muita disputa física, em que a escassez de criatividade e o baixo volume ofensivo ditaram o ritmo de ambos os lados, embora o Internacional tenha demonstrado maior eficiência. Logo no primeiro minuto, Bruno Henrique arriscou um chute potente de fora da área rente à trave direita de Fábio. Na sequência, Carbonero aproveitou uma falha defensiva de Freytes para disparar em velocidade, mas errar o chute.

Enquanto os donos da casa pressionavam, o Fluminense demorou a reagir e apenas aos 20 minutos os visitantes levaram algum perigo. Foi com um arremate distante de Bernal, que saiu pela linha de fundo.

Apesar do equilíbrio momentâneo, o clima esquentou aos 36 minutos, momento em que Samuel Xavier derrubou Bernabei na entrada da grande área. Na cobrança da falta, Bruno Henrique optou pelo centro do gol, facilitando o trabalho de Fábio, que efetuou defesa segura. Entretanto, mesmo em um cenário de ofensividade tímida, o Colorado encontrou a brecha necessária aos 38 minutos para inaugurar o marcador.

A jogada ganhou vida quando Bernabei tabelou com Alerrandro. Logo em seguida, o atacante devolveu um passe primoroso que deixou o lateral isolado diante do goleiro. Dessa forma, com muita frieza, o argentino finalizou com firmeza para abrir o placar.

Inter respira no Brasileirão

O Internacional consolidou sua superioridade logo na abertura do segundo tempo no Beira-Rio. Embora o Fluminense tenha flertado com o empate em uma investida de Savarino, a resposta colorada veio de forma imediata e letal.

Nesse cenário, Alerrandro aproveitou com oportunismo o rebote do goleiro Fábio, que havia acabado de barrar um chute de Carbonero, para balançar as redes. Graças a esse lance decisivo, o time gaúcho encaminhou o triunfo com apenas três minutos da etapa complementar e incendiou a torcida nas arquibancadas.

O Fluminense até criou algumas chance com o placar adverso, mas viu o goleiro Anthoni fazer boas intervenções que confirmaram a vitória colorada.

INTERNACIONAL 2X0 FLUMINENSE

Brasileirão 2026 14ª rodada

Data e horário: 3/5/2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique (Thiago Maia, 24/2ºT), Bernabei (Kayky, 44/2ºT),, Allex (Vitinho, intervalo) e Carbonero (Aguire, 39/2ºT); Alerrandro (Borré, 24/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano.

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes (Savarino, intervalo), Freytes, Millán e Guilherme Arana; Bernal (Nonato, 17/2ºT) e Alisson (Hércules, 28/2ºT); Soteldo (Castillo, 29/2ºT), Canobbio (Serna, intervalo), e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro:Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Wagner Reway (SC)

GOLS: Bernabei, 38/1ºT (1-0), Alerrandro, 3/2ºT (2-0),

Cartão amarelo: Allex, Victor Gabriel, Bernabei, Bruno Gomes (INT); Jemmes, Alisson, Serna (FLU)

Cartão vermelho: Não houve

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