Corinthians joga mal, perde para o Mirassol e volta ao Z4 do Brasileirão

No jogo que encerrou a 14ª rodada do Brasileirão, o Corinthians perdeu a primeira partida sob o comando de Fernando Diniz. Fora de casa, o Timão foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 1, no Maião, gols de Eduardo e Edson Carioca, e voltou a entrar no Z4 do Brasileirão.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com o resultado, o Mirassol respira na competição e chega a 12 pontos, mas segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação. Já o Corinthians, por sua vez, com os resultados da rodada, voltou para o Z4, na 17ª posição, com 15 pontos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Início elétrico
O começo do primeiro tempo teve de tudo no Maião. Com um minuto de jogo, a energia do estádio caiu e o jogo ficou alguns segundos às escuras. Mas isso não diminuiu o ímpeto inicial do Mirassol, que mostrou tanta vontade que Edson Carioca chegou a ser expulso por uma entrada perigosa. Contudo, o lance foi anulado no VAR e o atacante do Mirassol levou apenas o amarelo.
O lance só serviu para dar ainda mais combustível para o Mirassol, que simplesmente atropelou o Corinthians nos primeiros 45 minutos. Edson Carioca sofreu pênalti e Eduardo converteu aos 23 para colocar o Leão Caipira em vantagem. Já aos 33, foi a vez do próprio Edson Carioca aproveitar cruzamento e testar firme para o gol de Hugo Souza, dobrando a vantagem do Mirassol.
E aí, Timão?
Depois de tomar dois gols em meia hora, o Corinthians acordou na reta final do primeiro tempo e chegou a marcar com Breno Bidon para descontar, mas o lance foi anulado prontamente. No início da jogada, Yuri Alberto estava em posição irregular e invalidou o gol que traria o Timão de volta para a partida antes da ida para o intervalo.
Mirassol controla o jogo
Na volta dos vestiários, o Corinthians tentou ensaiar uma nova postura para buscar o empate no interior. Contudo, o Mirassol soube fazer de tudo para controlar e evitar um gol no início da segunda etapa para dar uma injeção de ânimo. Na única chegada do Timão, Yuri Alberto parou em uma bela defesa de Walter, que até então pouco havia trabalhado.
Timão diminui no fim
Já na reta final de partida, Fernando Diniz fez suas mexidas e lançou o Corinthians ao ataque para tentar salvar, pelo menos, um ponto da viagem para o interior de São Paulo. E dois dos jogadores colocados por Diniz na partida deram resultado: Labyad deu assistência e Dieguinho acertou um belo chute de fora da área para descontar para o Timão aos 35 e colocar fogo nos minutos finais.
Três pontos para o Leão!
Nos minutos finais, o Corinthians se lançou de vez ao ataque e empurrou o Mirassol contra a própria área. Em uma sequência de escanteios, o goleiro Hugo Souza foi para a área para tentar o milagre, mas sem sucesso. Vitória do Mirassol e Corinthians no Z4.
MIRASSOL 2×1 CORINTHIANS
Brasileirão 14ª Rodada
Data e hora: 3 de maio de 2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
Gols: Carlos Eduardo (22’/1T, 1-0), Edson Carioca (33’/1T, 2-0), Dieguinho (35’/2T, 2-1)
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Victor Luís; (Rodrigues, 41’/2T), Neto Moura, Denílson (Yuri Lara, 17’/2T) e Shaylon (Eduardo, 41’/2T); Alesson, Carlos Eduardo (Galeano, 17’/2T) e Edson Carioca (André Luis, 26’/2T). Técnico: Rafael Guanaes
CORINTHIANS: Hugo Souza; Raniele, André Ramalho, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Allan, Matheus Pereira (Labyad, 28’/2T), Breno Bidon e Garro (Dieguinho, 28’/2T); Lingard (Kaio César, 17’/2T) e Yuri Alberto (Pedro Raul, 28’/2T). Técnico: Fernando Diniz
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
Cartão Amarelo: Edson Carioca, Galeano, Neto Moura, Walter (MIR); Allan (COR)
Cartão Vermelho:
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.