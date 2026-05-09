Ceilândia recebe Operário-MT no Abadião e busca segunda vitória consecutiva

O Ceilândia continua na busca para manter uma boa sequência de resultados na Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe vem de vitória por 1 x 0 contra Operário-MT, em jogo válido pela quinta rodada da competição nacional. O gol do triunfo foi marcado por Sandy, nos acréscimos, e deu esperança para o Gato Preto engrenar bons resultados após um início ruim no torneio. A primeira oportunidade disso será justamente contra os mato-grossenses, neste sábado (9/5), às 16h, no Estádio Abadião, no sexto compromisso do alvinegro na quarta divisão.
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O Gato Preto começou de forma conturbada a Série D do futebol nacional. Depois de uma eliminação dolorosa nas semifinais do Candangão sofrida pelo Gama, a equipe de Adelson de Almeida não teve sequência positiva no primeiro turno da fase de grupos. O Ceilândia somou duas vitórias, duas derrotas, um empate e chegou a estar fora da zona de classificação ao mata-mata. Porém, o triunfo conquistado no último jogo melhorou a situação do alvinegro na classificação. Com sete pontos, o time ocupa a terceira colocação.
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Diante deste cenário, o zagueiro nigeriano naturalizado brasileiro Franklin Joseph surge como peça importante e irretocável da equipe desde a chegada, após o torneio local. O defensor destacou as expectativas para o próximo confronto contra o Operário-MT diante da torcida. “A semana foi muito forte. Tivemos descanso na segunda-feira, mas treinamos bem nos outros dias. Agora, é corrigir os erros cometidos na última partida e fazer um bom resultado em casa”, conta o atleta alvinegro ao Correio.
O Operário-MT, por outro lado, vive um drama na competição. A equipe mato-grossense tem apenas um ponto somado, conquistado com um empate na estreia diante o Goiatuba. Após isso, o time de Várzea Grande perdeu todas as partidas e amarga na lanterna do grupo. Se quiser sonhar com a classificação, a equipe precisa começar a reação e alcançar o G-4, atualmente a cinco pontos de distância.
Ficha técnica
Ceilândia x Operário-MT
Série D do Campeonato Brasileiro - sexta rodada
Ceilândia
Edmar Sucuri, Sávio, Franklin Joseph, Henrique Alagoano, Fabinho, Bosco, Sandy, Robert, Cardoso, Marquinhos e Davi Araújo
Técnico: Adelson de Almeida
Operário-MT
Guilherme Prezzi, Matheus Castanha, Roque Júnior, Alex Moreira, Kaio César, Jeanderson, Gabriel Mineiro, Sidnei, Willian Ancete, Augusto e Jadson
Técnico: Tiago Costa
Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO)
Horário: 16h
Local: Estádio Abadião, Ceilândia (DF)
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Vendas na bilheteria do estádio no dia do jogo
Transmissão: FFDF TV (YouTube)
*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz
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