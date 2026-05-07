Jogo do Flamengo na Colômbia é interrompido após invasão de gramado

O jogo entre Independiente Medellín (COL) e Flamengo, nesta quinta-feira (7/5), mal havia começado e logo foi paralisado pela arbitragem de Jesús Valenzuela (VEN). Com clima hostil por conta da péssima fase e da crise vivida pelo time da casa, torcedores chegaram a invadir o gramado após soltar sinalizadores na direção da área do goleiro Rossi, do Fla.

Lilly Nascimento, repórter da "ESPN", que transmite o duelo, relatou que os "hinchas" arremessavam objetos, incluindo ateando fogo na em sua mochila. O clima de crise se dá pela eliminação na última rodada do Campeonato Colombiano, além de atitudes do acionista do clube, Raúl Giraldo, que se afastou do cargo após o revés para o Águilas Doradas. Dessa forma, a partida está interrompida por motivo de segurança, com os jogadores dos dois times indo para seus respectivos vestiários.

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Segundo o comentarista Mario Marra, a Polícia de Medellín recomendou que o jogo ocorresse com portões fechados, mas o time colombiano não aceitou a opção. Durante o aquecimento das equipes, aliás, a torcida do Medellín vaiou a própria equipe, dando a entender que a intenção não era assistir ao jogo.

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