Minas Brasília bate Vila Nova e quebra jejum do DF na Copa do Brasil

Minas Brasília teve domínio ao longo da partida no Bezerrão e avançou de maneira tranquila no duelo diante do Vila Nova - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

Depois de quase 10 anos — oito deles sem a realização do torneio —, o futebol do Distrito Federal voltou a ter um encontro com a classificação na Copa do Brasil Feminina. Estreando na segunda fase da competição nacional, o Minas Brasília fez valer o favoritismo e bateu o Vila Nova, por 1 x 0, no Estádio Bezerrão, no Gama, na noite desta quarta-feira (13/5), carimbando o passaporte para a próxima etapa da disputa mata-mata. O último clube local a protagonizar tal feito foi o Cresspom, na longínqua temporada de 2016.

Naquela edição, a última antes do hiato na Copa do Brasil, o Cresspom jogou sob o status de campeão do Campeonato Candango e fez bonito. Na melhor participação de uma equipe do Distrito Federal no torneio, as Tigresas do Cerrado chegaram até a semifinal, eliminadas diante do Audax-SP. As paulistas viriam a ser campeãs da disputa na decisão regional contra o São Jose. No ano passado, quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reativou a competição, o trio candango formado por Cresspom, Minas Brasília e Real Brasília caiu logo nas etapas de estreia.

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A classificação do Minas Brasília no Bezerrão ocorreu com pouquíssimos sustos. Surfando grande fase na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, a equipe candanga estendeu o momento para a Copa do Brasil e teve pouco trabalho defensivo diante do Vila Nova, também integrante da segunda divisão nacional. Com a bola no pé, as Minas buscaram sufocar as goianas desde o início e, mesmo nos momentos de menor criatividade, não tiveram dificuldade em construir o placar. Agora, o time verde a azul aguarda a CBF realizar o sorteio da terceira fase, na sexta-feira (15/5), às 15h, para conhecer o próximo rival.

Apresentação tranquila

O Minas Brasília assumiu o favoritismo no Bezerrão, se lançou ao ataque e teve chance de abrir o placar aos quatro minutos. Rayla tomou a frente da defesa, desviou cruzamento, mas Teté pegou. O lance foi apenas um ensaio à efetividade. Com sete, Gaby tomou a bola de Loanne e serviu para a camisa 99, sozinha na área, empurrar para a rede: 1 x 0. Aos 17, Drielly fechou pela direita e acertou a trave. Monse se esticou, mas não aproveitou ao rebote. Com mais posse, as candangas acuaram as goianas e tiveram pouco trabalho defensivo.

Apesar de o domínio das Minas se manter, a segunda metade da etapa inicial perdeu intensidade ofensiva. Melhor posicionado, o Vila resguardou-se defensivamente e afastou o perigo do gol de Teté. As goianas também se lançaram mais ao ataque. Aos 37, Rubi apareceu pela primeira vez. Nathalia chutou da entrada da área e a goleira da equipe candanga fez intervenção segura. No ataque, o time da técnica Kethleen Azevedo passou a errar nas tomadas de decisão, fator preponderante para o primeiro tempo terminar sem novas bolas na rede.

Jogo frio e classificação

Atrás no placar, o Vila Nova voltou disposto a ocupar o ataque. Com dois minutos, Ana Letícia cobrou falta por baixo e Rubi defendeu. O Minas assustou na mesma moeda. Com sete, Manu bateu falta com categoria e carimbou a trave goiana. O jogo esfriou nos minutos seguintes. No entanto, a equipe do Distrito Federal seguia com mais volume e mantendo o jogo no ritmo desejado. Com o duelo truncado no meio, os dois times passaram a utilizar o banco de reservas em busca de fôlego extra.

Mesmo em vantagem, as Minas sentiam a necessidade de resolver a classificação. A sina de erros no jogo, no entanto, deixava as duas equipes distantes do gol e totalmente sem volume ofensivo. As bolas aéreas seguiam como principal arma das candangas. As finalizações decisivas, no entanto, não vinham. Aos 42, o jogo foi paralisado após a goleira Teté receber uma joelhada involuntária de Rayane na cabeça. A camisa 1 acabou substituída após o incidente. Em termos de campo e bola, a partida não teve novas emoções e o time local garantiu a classificação.

Ficha técnica

Minas Brasília 1 x 0 Vila Nova

Copa do Brasil - Segunda fase

Minas Brasília

Rubi; Suzana, Esther, Rayane e Rhayssa; Paloma (Arcanjo), Manu (Bia Batista), Drielly (Rafa) e Monse; Rayla (Biazinha) e Gaby (Michele). Técnica: Kethleen Azevedo

Gol: Rayla (7' do 1ºT)

Cartões amarelos: Manu, Paloma e Rayane

Vila Nova

Teté (Ana Carolina); Ana Carolina, Loanne, Kauanne e Mendes; Nathalia, Marina (Emily) e Samara; Amanda Carioca, Maranhão e Ana Letícia (Renata Araújo). Técnico: Robson Freitas

Cartões amarelos: Loanne e Amanda Carioca

Árbitra: Rejane Caetano da Silva (CE)

Local: Estádio Bezerrão, no Gama (DF)