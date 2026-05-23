Brasília sofre derrota em casa e Franca fica a uma vitória da final do NBB

"Um time. Uma cidade. Uma paixão." A grande faixa aberta na arquibancada do Ginásio Nilson Nelson, neste sábado (23/5), dava o tom da semifinal entre Brasília e Franca pelo Novo Basquete Brasil (NBB). A série estava empatada em 1 x 1 e o vencedor do duelo deixaria bem encaminhada a vaga na decisão. Melhor para os visitantes, que exibiram grande domínio embalados pelo pivô Lucas Dias, cestinha com 30 pontos, e venceram por 74 x 91. O resultado deixa a equipe paulista a uma vitória da classificação para a decisão do campeonato. Sob muita pressão, o conjunto brasiliense tentará empatar novamente o confronto, na terça-feira (26/5), no Ginásio Pedrocão (SP), às 19h.

"Nosso grande mérito no jogo anterior foi a defesa, coisa que não aconteceu nesta partida. Sabemos que erramos, mas seguimos com a cabeça erguida e vamos em busca de duas vitórias. Cada jogo é uma história e seguimos confiantes", disse Von Haydin ao final do duelo em entrevista ao SporTV.

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Principal nome da partida, Lucas Dias saiu do banco de reservas para entregar uma exibição de gala e deixar o Franca muito próximo da decisão. "No segundo jogo aqui, parecia que não era eu em quadra. Minha esposa me deu muito apoio, não estou 100% fisicamente, mas consegui dar a resposta. Ditamos o ritmo do jogo, nossa atitude foi diferente. Nada está decidido, precisamos estar concentrados em casa e fazer um grande jogo", disse o pivô do time paulista.

Mineiro vence a marcação de Brunão: ala anotou sete pontos (foto: Carlos Vieira CB/DA Press)

O jogo

O Ginásio Nilson Nelson registrou a presença de 11.989 pessoas. Apesar do apoio massivo da torcida, o primeiro quarto foi de sofrimento para Brasília, que cometeu erros em série, no ataque e na defesa, e assistiu a uma exibição contundente do quinteto visitante. Enquanto os arremessos de longa de distância dos donos da casa falhavam sucessivamente em tentativas de Corvalan e Von Haydin, os tiros de 3 pontos de Franca tinham atração magnética nas finalizações de David Jackson, Bennett e Laterza — o último finalizou o período com 11 pontos. No fim, vitória com autoridade do time paulista, por 12 x 28 — uma vantagem significativa que determinaria o restante do duelo.

Na parcial seguinte, Brasília esboçou ligeira reação. Buiú saiu do banco para contribuir ainda no primeiro quarto. Os arremessos de longa distância de Crescenzi, Corvalan e Von Haydin passaram a cair, enquanto Paulichi apareceu bem no garrafão para pontuar, sofrer faltas e converter lances livres. Uma enterrada poderosa de Corvalan, mesmo marcado por Rodriguez, incendiou o ginásio. Mas Lucas Dias dava o troco pelos visitantes, pontuando debaixo da cesta e de longe. No melhor momento, a equipe brasiliense reduziu a desvantagem para nove pontos, mas o período ainda foi encerrado com boa diferença para os paulistas: 39 x 48.

"Entregamos um pouco abaixo de energia na defesa, um pouco desconcentrados. Não vamos desistir, ficamos um pouco confusos, mas agora mais confiantes. A série está linda, com dois times jogando com coração. Brasília quer muito, vamos dar um pouco mais", justificou Corvalan na saída para o intervalo. "Entramos mais focados do que no jogo passado. Temos qualidade e, quando começamos assim, jogamos melhor", respondeu Laterza.

No retorno dos vestiários, Brasília se empenhou para reduzir a desvantagem e teve em Paulichi, cestinha da equipe com 19 pontos, os melhores lances. Aparecendo bem no garrafão, pontuando e sofrendo faltas, o ala/pivô reduziu a diferença para 62 x 70. No entanto, Lucas Dias estava inspirado e respondia com precisão em finalizações de longa ou curta distâncias. Laterza, Rodriguez e David Jackson também superaram os dois dígitos e contribuíram para a consistente vitória da equipe visitante, que deixou bem encaminha a vaga na final do NBB para lutar pelo quinto título consecutivo.

Na outra semifinal, o Pinheiros bateu o Corinthians, por 81 x 82, também neste sábado (23/5), e lidera a série por 2 x 1. O quarto jogo ocorre na terça-feira (26/5), às 20h30.