Rodrigo Góes lamenta morte de Gabriel Ganley: "A vida é preciosa"

O influenciador e nutricionista brasiliense, Rodrigo Góes, ao lado do influencer fitness e fisiculturista, Gabriel Ganley, morto aos 22 anos - (crédito: Reprodução / Instagram / @rodrigoamgoes)

O nutricionista e influenciador brasiliense Rodrigo Góes lamentou a morte do fisiculturista e também influenciador fitness Gabriel Ganley. Em postagem nas redes sociais, na noite desse sábado (23/5), Góes lastimou a perda do jovem de 22 anos: "Tinha sonhos, ambições e vontade de vencer".

Góes aproveitou o espaço para mencionar Clarisse, mãe de Ganley. De acordo com ele, Clarisse, a quem o influencer conhece, criou o filho "com honra, valores e amor". "Que Deus ilumine a jornada espiritual do jovem Ganley e conforte o coração da família dele", completou.

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Góes também salientou que Ganley "sabia das opiniões" dele e que o jovem prodígio também sabia que o brasiliense sempre desejou "o melhor pra vida dele e torcia para que encontrasse felicidade, saúde e paz no caminho dele".

Famoso por fazer análises de biotipos, treinos de musculação e ainda emitir opiniões relacionadas ao contexto, assim como ao do bodybuilding em geral, Rodrigo Góes descartou se posicionar, ao menos por ora. Rodrigo é faz duras críticas ao uso de anabolizantes e ressalta em seus vídeos o risco que esses produtos oferecem à saúde. "Sinceramente… nesse momento eu não consigo. É uma situação que me gera tristeza de verdade", afirmou, em resposta a seguidores que pediram nos comentários a opinião do influencer.

Gabriel Ganley foi encontrado morto, no chão da cozinha da casa onde morava, em São Paulo, por um amigo, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ao Correio. Não havia sinais de violência. O caso foi registrado como morte suspeita (morte súbita). A causa não foi divulgada.

Veja a postagem feita por Rodrigo Góes:

Confira a mensagem escrita por Góes sobre a morte de Ganley:

"Hoje não existe análise, debate ou opinião que diminua a dor de uma perda assim.

Que Deus ilumine a jornada espiritual do jovem Ganley e conforte o coração da família dele, principalmente da Clarisse, que eu conheço e sei o quanto criou o filho .

A vida é preciosa. Muito preciosa.

O jovem Ganley tinha sonhos, ambições e vontade de vencer. Ele sabia das minhas opiniões, mas também sabia que eu sempre desejei o melhor pra vida dele e torcia para que encontrasse felicidade, saúde e paz no caminho dele.

Muita gente está me pedindo vídeo, posicionamento e gravação sobre o assunto, mas sinceramente… nesse momento eu não consigo. É uma situação que me gera tristeza de verdade.

Existem dores que palavras não resolvem.

Pain that never heals.

Que Deus dê força para todos que amavam o Gabriel."