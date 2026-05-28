Solteiro, Vini Jr. revela desejo de ter filhos e fala sobre planos após aposentadoria - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Vini Jr. abriu o coração sobre planos para o futuro após o fim do seu relacionamento com Virginia Fonseca, e chamou atenção ao confessar que pretende ter filhos.

Em entrevista ao jornalista Casimiro Miguel, em seu canal no YouTube, o atacante do Real Madrid falou sobre como imagina sua vida longe dos gramados e detalhou a rotina que sonha ter após encerrar a carreira de jogador.

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Quero ter filhos! Acordar 7h, jogar um golfe, essas coisas de rico, morando em Miami, Los Angeles, não sei. Quero morar cada mês em cada lugar, vou ver ainda, tô planejando, disse Vini Jr., bem-humorado. Na sequência, o atleta afirmou que os filhos teriam papel central nesse novo momento da vida.

Voltei do golfe, vou tá ali com os meus filhos, tudo mais, almoço e padelzinho, afirmou o jogador. Em seguida, Vini Jr. reforçou que pretende dedicar boa parte do tempo à convivência com a família e às brincadeiras com os filhos: Voltar para casa, ficar mais um tempinho com os meus filhos. Futebol só com eles, ficar brincando só com eles, declarou.

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