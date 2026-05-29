Sorteio da Libertadores e da Sul-Americana: os classificados e onde assistir

A Conmebol realiza os sorteios das oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana nesta sexta-feira (29). A cerimônia oficial tem início programado para as 12h (horário de Brasília) e acontece diretamente na sede da entidade máxima do futebol sul-americano, localizada na cidade de Luque, no Paraguai. A transmissão será feita pelos canais SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+, além do canal da getv e Conmebol no YouTube.

Com a definição da rodada final das fases de grupos, os potes ganham os seus formatos definitivos para apontar os rumos dos mata-matas. Os dois torneios continentais sofrerão uma paralisação de quase dois meses em virtude da disputa da Copa do Mundo de 2026.

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Regras do sorteio da Libertadores

Na principal competição do continente, os 16 clubes classificados dividem-se em dois potes distintos, de acordo com a posição final que ocuparam em suas respectivas chaves. O regulamento atual da Conmebol não possui qualquer tipo de trava geográfica, o que permite o cruzamento entre equipes do mesmo país ou que integraram o mesmo grupo logo nesta etapa de oitavas de final.

A tabela abaixo organiza a situação dos clubes garantidos no mata-mata da principal competição da América do Sul:

Pote 1 (Líderes de Grupo) Pote 2 (Vice-Líderes) Flamengo (BRA) Estudiantes (ARG) Coquimbo Unido (CHI) Deportes Tolima (COL) Independiente Rivadavia (ARG) Fluminense (BRA) Corinthians (BRA) Platense (ARG) Cerro Porteño (PAR) Palmeiras (BRA) LDU Quito (ECU) Mirassol (BRA) Independiente Del Valle (ECU) Rosario Central (ARG) Universidad Católica (CHI) Cruzeiro (BRA)

A dinâmica da Sul-Americana e a fase de repescagem

O formato da Copa Sul-Americana possui especificidades importantes. Apenas os líderes de cada um dos grupos avançam de forma direta para as oitavas de final, compondo o Pote 1 da cerimônia. Os clubes que terminam na segunda colocação de suas chaves precisam disputar uma fase prévia de repescagem, denominada oficialmente como playoffs.

Esses duelos de mata-mata acontecem contra os terceiros colocados da fase de grupos da Copa Libertadores. O Pote 2 do sorteio da Sul-Americana será preenchido pelas nomenclaturas dos vencedores destes confrontos futuros (como, por exemplo, "Vencedor do Playoff A"). A formação dos playoffs dispensa sorteio, adotando um modelo de cruzamento técnico de acordo com o desempenho na primeira fase:

Playoff A: Melhor 2º colocado da Sul-Americana x Pior 3º colocado da Libertadores

Playoff B: 2º melhor 2º da Sul-Americana x 2º pior 3º da Libertadores

Abaixo, veja a situação das equipes classificadas de forma direta para as oitavas da Sul-Americana:

Situação Clubes Garantidos (Oitavas da Sul-Americana – Pote 1) Classificados Diretos Botafogo (BRA)

São Paulo (BRA)

Atlético-MG (BRA)

Deportivo Recoleta (PAR)

Olimpia (PAR)

Montevideo City Torque (URU)

River Plate (ARG)

Macará (EQU)

Clubes participantes da fase de playoffs

Os times que buscam as últimas vagas nas oitavas de final da Copa Sul-Americana se dividem entre os segundos colocados do próprio torneio e os eliminados na terceira posição da Libertadores, conforme a tabela abaixo:

Origem Equipes na Repescagem 2ºs Colocados (Sul-Americana) Grêmio (BRA), Red Bull Bragantino (BRA), Vasco (BRA), Santos (BRA), O’Higgins (CHI), Caracas (VEN), América de Cali (COL), Cienciano (PER) e Tigre (ARG). 3ºs Colocados (Libertadores) Lanús (ARG), Universidad Central (VEN), Santa Fe (COL), Nacional (URU), Boca Juniors (ARG), Independiente Medellín (COL), Sporting Cristal (PER) e Bolívar (BOL).

Calendário da Libertadores e Sul-Americana

Após o encerramento do período de recesso estipulado para a Copa do Mundo, o futebol sul-americano retoma as suas atividades normais a partir da segunda metade do mês de julho. A grande decisão da Copa Sul-Americana está agendada para o dia 21 de novembro, no gramado do Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. Uma semana depois, o Estádio Centenário, localizado em Montevidéu, no Uruguai, receberá a finalíssima da Libertadores da América.

Abaixo, confira o cronograma completo das próximas fases:

Fase da Competição Período Previsto (2026) Playoffs (apenas Sul-Americana) Semanas de 21 e 28 de julho Oitavas de final Semanas de 11 e 18 de agosto Quartas de final Semanas de 8 e 15 de setembro Semifinais Semanas de 13 e 20 de outubro Final da Sul-Americana 21 de novembro (Barranquilla) Final da Libertadores 28 de novembro (Montevidéu)





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