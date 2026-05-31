Paulinho decide, Palmeiras vence a Chapecoense e dispara no Brasileirão

Mesmo com um a menos desde o fim do primeiro tempo, o Palmeiras fez o dever de casa e bateu a lanterna Chapecoense por 1 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo. Paulinho, que saiu do banco para ser decisivo, foi o autor do gol do triunfo, enquanto Ítalo, da Chape, teve um tento anulado no fim. Bolasie ainda teve um pênalti no último lance, mas acertou o travessão de Marcelo Lomba.
Nesse sentido, com o resultado, a equipe paulista soma 41 pontos, na liderança isolada da competição nacional, enquanto o Verdão do Oeste tem apenas 9, na última colocação.
Dessa forma, o próximo compromisso do Alviverde na temporada será no dia 22 de julho (quarta-feira), com o horário a definir, depois do Mundial. O Verdão do Oeste, por sua vez, recebe o Flamengo no mesmo meio de semana e aguarda a definição do horário pela CBF.
Expulsão na primeira etapa
Apesar dos inúmeros desfalques, os donos da casa foram para cima e tiveram uma boa chance de tentar abrir o placar aos 5?. Afinal, Khellven acionou Allan em velocidade para que o atacante encontrasse Luighi em boas condições de finalizar. O jovem entrou na área e chutou a gol, entretanto Anderson fez uma boa defesa e fechou a meta do Verdão do Oeste.
A Chape tentou surpreender com Bolasie, que recebeu pela esquerda, cortou para dentro e cruzou, mas a bola passou por todos, inclusive pelo goleiro Marcelo Lomba. Já Allan fez fila e passou por metade dos marcadores da equipe catarinense. No entanto, ao invadir a área, não foi tão bem na finalização e facilitou a vida do arqueiro Anderson.
Na reta final dos primeiros quarenta e cinco minutos, Allan chegou atrasado e acertou um pisão em Giovanni Augusto. Assim, o árbitro Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, expulsou o atacante sem mesmo consultar o VAR. Bolasie, então, ainda tentou uma finalização ao superar Bruno Fuchs e levou perigo à meta de Marcelo Lomba.
Flechada de ouro
Na volta do intervalo, o Palmeiras tentou um rápido contra-ataque, quando Felipe Anderson arriscou de longe e a bola foi para fora. Riquelme, por sua vez, recebeu na esquerda, foi para cima e finalizou, mas parou em Anderson.
Na sequência, Paulinho, que entrou no segundo tempo, teve a chance de finalizar, porém preferiu o passe para Riquelme, que cruzou na área, mas a defesa da Chape afastou o perigo.
Em jogada de velocidade, Felipe Anderson deu um passe açucarado para Paulinho se desmarcar e tocar na saída do arqueiro. Na comemoração, o atacante fez famosa flechada, em homenagem ao orixá Oxóssi. Do outro lado, Carvalheira soltou a bomba da entrada da área, mas a bola saiu sem perigo ao lado do gol do arqueiro verde.
Fim de jogo polêmico e pênalti perdido
Depois de um cruzamento, a bola sobrou para Ítalo, que aproveitou para bater no canto e deixar tudo igual no Allianz Parque, 1 a 1 no placar. Contudo, o árbitro, após consulta ao VAR, apontou uma falta na origem do lance.
Por fim, em mais uma jogada polêmica, Felipe Fernandes de Lima analisou um pênalti de Khellven em cima de Neto Pessoa e confirmou. Bolasie foi para a cobrança e acertou o travessão no Allianz.
PALMEIRAS 1 x 0 CHAPECOENSE
Campeonato Brasileiro – 18ª rodada
Data e horário: 31/05/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Nubank Arena, São Paulo (SP)
Gols: Paulinho 19’/2ºT (1-0)
Público: 36.543 torcedores
Renda: R$ 2.981.296,76
PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Arthur (Jefté 30’/2ºT); Marlon Freitas, Luís Pacheco (Riquelme Fillipi – intervalo), Lucas Evangelista (Larson 11’/2ºT), Felipe Anderson (Benedetti 30’/2ºT) e Allan; Luighi (Paulinho 11’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
CHAPECOENSE: Anderson; Everton (Neto Pessoa 36’/2ºT), Bruno Leonardo (Vinícius 22’/2ºT), João Paulo e Bruno Pacheco; Rafael Carvalheira, Camilo e Giovanni Augusto (Jean Carlos 22’/2ºT); Bolasie, Ênio (Rubens 36’/2ºT) e Marcinho (Ítalo 22’/2ºT). Técnico: Celso Rodrigues
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)
Cartões Amarelos: Luís Pacheco e Abel Ferreira (PAL); Ítalo (CHA)
Cartões Vermelho: Allan, aos 42? do primeiro tempo
