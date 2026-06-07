Classificado, Capital cumpre tabela na Série D contra o União Rondonópolis

O Capital enfrenta o União Rondonópolis neste domingo, às 17h, no Estádio JK, pela última rodada da fase de grupos da Série D. Classificado antecipadamente como líder da chave A4, com 20 pontos, o time do Distrito Federal cumpre tabela e aguarda o adversário na segunda fase.
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Após um início de temporada conturbado, com eliminações na Copa do Brasil, no Campeonato Candango e na Copa Centro-Oeste, o Capital reencontrou o caminho das vitórias sob o comando do treinador Luizinho Vieira e não perde na Série D desde 19 de abril, quando levou 1 x 0 do Goiatuba, pela 3ª rodada.
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De lá para cá, o time soma quatro vitórias e dois empates, sequência que consolidou a boa fase e garantiu a classificação antecipada na liderança do grupo A4 da Série D. Por outro lado, o União Rondonópolis vive situação complicada, com apenas duas vitórias em nove jogos, e não depende das próprias forças para se classificar. A equipe precisa vencer o Capital e torcer para a derrota de Mixto ou Ceilândia no confronto direto e simultâneo, às 17h, em Cuiabá.
Ficha técnica
Capital x União Rondonópolis
Brasileirão Série D - 10ª rodada do Grupo A4
Prováveis escalações
Capital - Luan; Genilson, Richardson, Lucas, Zé Mateus e Renan; Ingro, Rodriguinho e Mira; Matheusinho e Yann Rolim. Técnico: Luizinho Vieira.
União Rondonópolis - Álvaro; Jefferson, Alex Santos, Roque JR e Kaio César; Gerson, Léo Gonçalves, Matheus Castanha e Lucas Lotto; Lyncon e Wagner. Técnico: Tiago Costa.
Árbitro: Adeli Mara Monteiro (SP)
Transmissão: FFDF (YouTube)
Horário: 17h;
Estádio: Estádio JK, no Paranoá.
*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima