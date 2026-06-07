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Classificado, Capital cumpre tabela na Série D contra o União Rondonópolis

Líder do Grupo A4, com 20 pontos, equipe do Distrito Federal fecha a primeira fase em casa, neste domingo (7/6), às 17h

Em situações distintas as equipes medem forças às 17h, deste domingo. - (crédito: Uesley Costa/Capital SAF)
Em situações distintas as equipes medem forças às 17h, deste domingo. - (crédito: Uesley Costa/Capital SAF)

O Capital enfrenta o União Rondonópolis neste domingo, às 17h, no Estádio JK, pela última rodada da fase de grupos da Série D. Classificado antecipadamente como líder da chave A4, com 20 pontos, o time do Distrito Federal cumpre tabela e aguarda o adversário na segunda fase.

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Após um início de temporada conturbado, com eliminações na Copa do Brasil, no Campeonato Candango e na Copa Centro-Oeste, o Capital reencontrou o caminho das vitórias sob o comando do treinador Luizinho Vieira e não perde na Série D desde 19 de abril, quando levou 1 x 0 do Goiatuba, pela 3ª rodada.

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De lá para cá, o time soma quatro vitórias e dois empates, sequência que consolidou a boa fase e garantiu a classificação antecipada na liderança do grupo A4 da Série D. Por outro lado, o União Rondonópolis vive situação complicada, com apenas duas vitórias em nove jogos, e não depende das próprias forças para se classificar. A equipe precisa vencer o Capital e torcer para a derrota de Mixto ou Ceilândia no confronto direto e simultâneo, às 17h, em Cuiabá.

Ficha técnica

Capital x União Rondonópolis

Brasileirão Série D - 10ª rodada do Grupo A4

Prováveis escalações

Capital - Luan; Genilson, Richardson, Lucas, Zé Mateus e Renan; Ingro, Rodriguinho e Mira; Matheusinho e Yann Rolim. Técnico: Luizinho Vieira.

União Rondonópolis - Álvaro; Jefferson, Alex Santos, Roque JR e Kaio César; Gerson, Léo Gonçalves, Matheus Castanha e Lucas Lotto; Lyncon e Wagner. Técnico: Tiago Costa.

Árbitro: Adeli Mara Monteiro (SP)

Transmissão: FFDF (YouTube)

Horário: 17h;

Estádio: Estádio JK, no Paranoá.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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Lucas Alarcão*

Estudante de jornalismo do UniCeub, é repórter estagiário de Esportes no Correio Braziliense.

Por Lucas Alarcão*
postado em 07/06/2026 11:19
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