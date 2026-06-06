Atividades esportivas gratuitas em Água Quente

O Instituto Reciclando o Futuro inaugura mais uma unidade de atendimento socioassistencial. O novo espaço, o 17º da instituição, fica em Água Quente. O local tem o objetivo de democratizar e levar atividades esportivas, culturais e de capacitação profissional deforma gratuita para quem não tem condições de custear.

A partir desta segunda-feira (8), as famílias podem se matricular em aulas de capoeira, futebol, capoterapia, dança, ritmos brasileiros e hidroginástica. Sendo 40 vagas para cada modalidade. Os interessados devem se inscrever pelo portal reciclandoofuturo.com.br ou diretamente na unidade (DF 280 KM 3 – Chácara Colibri).

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“Já atendemos mais de 70 mil famílias em todo o Distrito Federal, levando esporte,arte e qualificação para quem mais precisa. Esse espaço inaugurado em Água Quente vai ser de fundamental importância para as famílias da região, que tanto buscam e precisam de iniciativas como essas”,destacou a fundadora do Instituto Reciclando o Futuro, Renata Daguiar.

No fim do mês passado, Arapoangas foi quem recebeu um ponto desses para iniciativas gratuitas voltadas à comunidade.

Com a iniciativa,foram abertas turmas dos cursos de agente de portaria, eletricista, biojoias e depilação. Cada formação contará com 30 vagas gratuitas. Os cursos de biojoias e depilação são exclusivos para mulheres.

Com 17 unidades espalhadas pelo Distrito Federal e Entorno, o Instituto Reciclando o Futuro desenvolve projetos de inclusão social e geração de renda por meio de cursos gratuitos e fortalecimento da autonomia da população.