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Disney+ renova parceria com CazéTV para Copa do Mundo

Acordo garante transmissões exclusivas de grandes eventos esportivos nos próximos anos

Disney+ renova parceria com CazéTV para Copa do Mundo - (crédito: Observatorio da TV)
Disney+ renova parceria com CazéTV para Copa do Mundo - (crédito: Observatorio da TV)

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O Disney+ e a CazéTV anunciaram a renovação de sua colaboração por mais três anos. O acordo assegura a presença do canal dentro da oferta da ESPN no Disney+, com transmissões ao vivo de grandes eventos esportivos. Entre eles estão a Copa do Mundo FIFA de 2026, a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, e os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.

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Com a parceria, os assinantes terão acesso às transmissões da CazéTV e à cobertura completa da ESPN, incluindo programas, talentos e conteúdos exclusivos diretamente dos países-sede. A iniciativa reforça o posicionamento do Disney+ como destino central para fãs de esporte, reunindo diferentes formatos e estilos em um só ambiente.

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Segundo Renato DAngelo, executivo da Disney, o acordo fortalece a estratégia de ampliar o catálogo esportivo da plataforma. Já Paulo Planet, da CazéTV, destacou que a renovação garante maior alcance da cobertura e mantém a identidade única do canal junto ao público brasileiro.

 

 

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 09/06/2026 23:39
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