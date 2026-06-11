Grupo B: única chave sem semifinalista abre espaço para surpresas

Sim, era para ser o grupo da Itália. Eliminada pela terceira vez consecutiva, a tetracampeã mundial deixou um vazio curioso na chave.

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Canadá, Catar, Bósnia e Suíça formam a única chave do torneio sem seleções semifinalistas na história do principal evento do planeta bola. Coube aos bósnios assumira vaga europeia depois de negarem novamente o retorno da Azzurra.

Os canadenses tentam amadurecer diante da própria torcida. O Catar busca justificar a classificação após disputar a edição de 2022, beneficiado pela condição de anfitrião. Os suíços sonham em deixar de ser apenas adversários incômodos para dar um salto competitivo. Os bósnios jogarão a Copa pela segunda vez

Canadá



Melhor campanha: Fase de grupos

Fase de grupos Time-base: 4-4-2 - Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Dereke Davies; Buchanan, Eustáquio, Koné eMillar; David e Larin

4-4-2 - Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Dereke Davies; Buchanan, Eustáquio, Koné eMillar; David e Larin Craque: Davies (Bayern de Munique)

Davies (Bayern de Munique) Técnico: Jesse Marsch

Jesse Marsch Cotação do Correio: 3 estrelas

Suíça

Melhor campanha: Quartas de final

Quartas de final Time-base: 4-2-3-1- Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Freulere Xhaka; Vargas, Rieder e Ndoye; Embolo

4-2-3-1- Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Freulere Xhaka; Vargas, Rieder e Ndoye; Embolo Craque: Breel Embolo (Rennes)

Breel Embolo (Rennes) Técnico: Murat Yakin

Murat Yakin Cotação do Correio: 3 estrelas

Catar

Melhor campanha: Fase de grupos

Fase de grupos Time-base: 4-2-3-1- Barsham; Al-Brake, Mendes, Al-Hussain, e Al Oui; Waad eFathi; Al-Amin, Almanai e Akram Afif; Ahmed Alaaeldin

4-2-3-1- Barsham; Al-Brake, Mendes, Al-Hussain, e Al Oui; Waad eFathi; Al-Amin, Almanai e Akram Afif; Ahmed Alaaeldin Craque: Akram Afif (Al-Sadd)

Akram Afif (Al-Sadd) Técnico: Julen Lopetegu

Julen Lopetegu Cotação do Correio: 1 estrela

Bósnia

Melhor campanha: Fase de grupos

Fase de grupos Time-base: 4-4-2 - Vasilj; Kolasinac, Muharemovic, Katic e Dedic; Memic, IvanSunjic, Ivan Basic e Bajraktarevic; Dzeko e Demirovic

4-4-2 Vasilj; Kolasinac, Muharemovic, Katic e Dedic; Memic, IvanSunjic, Ivan Basic e Bajraktarevic; Dzeko e Demirovic Craque: Edin Dzeko (Schalke 04)

Edin Dzeko (Schalke 04) Técnico: Sergej Barbarez

Sergej Barbarez Cotação do Correio: 2 estrelas

O guia

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