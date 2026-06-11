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COPA DO MUNDO

Grupo B: única chave sem semifinalista abre espaço para surpresas

Sim, era para ser o grupo da Itália. Eliminada pela terceira vez consecutiva, a tetracampeã mundial deixou um vazio curioso na chave

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Danilo Queiroz
11/06/2026 06:00 - Atualizado em 11/06/2026 16:42
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Sim, era para ser o grupo da Itália. Eliminada pela terceira vez consecutiva, a tetracampeã mundial deixou um vazio curioso na chave.

Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui

Canadá, Catar, Bósnia e Suíça formam a única chave do torneio sem seleções semifinalistas na história do principal evento do planeta bola. Coube aos bósnios assumira vaga europeia depois de negarem novamente o retorno da Azzurra.

Os canadenses tentam amadurecer diante da própria torcida. O Catar busca justificar a classificação após disputar a edição de 2022, beneficiado pela condição de anfitrião. Os suíços sonham em deixar de ser apenas adversários incômodos para dar um salto competitivo. Os bósnios jogarão a Copa pela segunda vez

Canadá

  • Melhor campanha: Fase de grupos
  • Time-base: 4-4-2 - Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Dereke Davies; Buchanan, Eustáquio, Koné eMillar; David e Larin
  • Craque: Davies (Bayern de Munique)
  • Técnico: Jesse Marsch
  • Cotação do Correio: 3 estrelas

Suíça

  • Melhor campanha: Quartas de final
  • Time-base: 4-2-3-1- Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Freulere Xhaka; Vargas, Rieder e Ndoye; Embolo
  • Craque: Breel Embolo (Rennes)
  • Técnico: Murat Yakin
  • Cotação do Correio: 3 estrelas

Catar

  • Melhor campanha: Fase de grupos
  • Time-base: 4-2-3-1- Barsham; Al-Brake, Mendes, Al-Hussain, e Al Oui; Waad eFathi; Al-Amin, Almanai e Akram Afif; Ahmed Alaaeldin
  • Craque: Akram Afif (Al-Sadd)
  • Técnico: Julen Lopetegu
  • Cotação do Correio: 1 estrela

Bósnia

  • Melhor campanha: Fase de grupos
  • Time-base: 4-4-2 - Vasilj; Kolasinac, Muharemovic, Katic e Dedic; Memic, IvanSunjic, Ivan Basic e Bajraktarevic; Dzeko e Demirovic
  • Craque: Edin Dzeko (Schalke 04)
  • Técnico: Sergej Barbarez
  • Cotação do Correio: 2 estrelas

O guia 

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