COPA DO MUNDO
Grupo B: única chave sem semifinalista abre espaço para surpresas
Sim, era para ser o grupo da Itália. Eliminada pela terceira vez consecutiva, a tetracampeã mundial deixou um vazio curioso na chave
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Sim, era para ser o grupo da Itália. Eliminada pela terceira vez consecutiva, a tetracampeã mundial deixou um vazio curioso na chave
Sim, era para ser o grupo da Itália. Eliminada pela terceira vez consecutiva, a tetracampeã mundial deixou um vazio curioso na chave.
Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui
Canadá, Catar, Bósnia e Suíça formam a única chave do torneio sem seleções semifinalistas na história do principal evento do planeta bola. Coube aos bósnios assumira vaga europeia depois de negarem novamente o retorno da Azzurra.
Os canadenses tentam amadurecer diante da própria torcida. O Catar busca justificar a classificação após disputar a edição de 2022, beneficiado pela condição de anfitrião. Os suíços sonham em deixar de ser apenas adversários incômodos para dar um salto competitivo. Os bósnios jogarão a Copa pela segunda vez
O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.
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