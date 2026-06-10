Spike Lee aparece de surpresa no treino da Seleção e aponta jogador preferido

New Jersey — O treino do Brasil no aniversário de 67 anos do técnico Carlo Ancelotti teve uma presença ilustre no Red Bull Academy, o Centro de Treinamento do clube de Nova York em Morristown. Fanático pelo New York Knicks, finalista da NBA contra o San Antonio Spurs, o diretor, roteirista, produtor, ator, professor e escritor estadunidense Spike Lee veio ao CT vestido de verde-amarelo e causou alvoroço na área da imprensa antes de acessar o espaço reservado a familiares, patrocinadores e convidados ilustres como ele na arquibancada de concreto.
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Spike Lee elegeu Neymar como o jogador preferido e também fez elogios a Vinicius Junior. Sem gaguejar, fez a política da boa vizinhança e apontou o Brasil como um dos favoritos ao título. “Que cores estou vestindo?”, brincou.
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O treino da Seleção começou com um corredor polonês em homenagem ao aniversariante Carlo Ancelotti e mais mistérios. O italiano acenou com teste de Ibañez na lateral direita no lugar de Danilo e Lucas Paquetá mantido no meio.
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