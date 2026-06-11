Brasil bate Bélgica e registra mais uma vitória na Liga das Nações

Em duelo válido pela segunda rodada da Liga das Nações, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, a Seleção Brasileira masculina venceu a Bélgica, por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 23/25, 25/15 e 25/20, na noite desta quinta-feira (11/6). Com o resultado, os donos da casa alcançaram a segunda vitória na capital federal. Na próxima partida, o Brasil enfrentará a Sérvia, no sábado (13/6), às 11h, enquanto os belgas voltam às quadras na sexta-feira (12/6), às 16h, também contra os sérvios.

O destaque da partida foi o ponteiro Darlan, do Brasil, com 18 pontos. Do lado da Bélgica, o ponteiro Perin foi quem conduziu o time com 16 marcados.

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O início da partida foi acirrado, com ambas as equipes com alta precisão nos ataques, mas com apoio da torcida presente no Ginásio Nilson Nelson, a Seleção Brasileira conseguiu abrir uma vantagem de três pontos no placar. O Brasil fazia uma partida de alto nível, e os belgas não conseguiam equilibrar o jogo, Assim, com destaque para Darlan com sete pontos, os donos da casa fecharam o primeiro set em 25 x 19.

A segunda parcial iniciou como a primeira: o jogo era parelho, sem nenhuma das equipes abrir vantagem. Contudo, o ponteiro Perin, da Bélgica, desequilibrou o confronto com três aces seguidos e deixou os belgas na frente. O Brasil buscava voltar à disputa do set, mas os visitantes não baixaram o ritmo e chegaram aos 24 pontos com quatro setpoints. A Seleção Brasileira foi capaz de salvar três destes, mas a Bélgica fechou em 25 x 23.

O Brasil começou o terceiro set a todo vapor. De cara, abriu larga vantagem e Darlan seguia como o grande destaque da Seleção Brasileira, com 13 pontos àquela altura. Lucarelli acertou um ace e deixou a Seleção com oito de vantagem: 20 x 12. Assim, o Brasil seguiu em alta voltagem até fechar o set em 25 x 15.

Na parcial seguinte, os belgas tentaram reagir, mas o Brasil não entregava nenhum ponto de graça. Resultado: nenhuma das equipes controlava o marcador. Na parte decisiva, os donos da casa cresceram e abriram 20 x 16, com quatro pontos seguidos. Dessa forma, a Seleção Brasileira fechou o set por 25 x 20, no bloqueio, e venceu mais um duelo na Liga das Nações.

*Estagiário sob supervisão de Fernando Brito