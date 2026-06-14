New York Knicks vence Spurs e conquista título da NBA após 53 anos

Torcedores do Knicks comemoram no Central Park após o New York Knicks derrotar o San Antonio Spurs no Jogo 5 das Finais da NBA, conquistando o título da série, em Nova York, em 13 de junho de 2026 - (crédito: KENA BETANCUR / AFP)

Com uma atuação épica de Jalen Brunson, o New York Knicks derrotou o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama por 94 a 90 neste sábado (13/6) e conquistou seu primeiro título da NBA desde 1973.

Brunson marcou 45 pontos, garantindo a vitória dos Knicks nas finais com um agregado de 4 a 1.

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O armador foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) das Finais, desempenhando um papel fundamental nas viradas improváveis dos Knicks.

"Não tenho palavras. Isso é tudo com que sempre sonhei", disse Brunson, jogador que foi subestimado durante grande parte de sua carreira.

"Nem consigo processar o que estou sentindo. Sempre que nos davam como derrotados, encontrávamos uma maneira de mudar o cenário", afirmou.

Aos 29 anos, Brunson carregou a franquia nas costas desde que o Dallas Mavericks o deixou escapar em 2022, uma das decisões mais inexplicáveis da liga norte-americana de basquete nos últimos anos.

"Você trabalha a vida toda por um momento como este", disse um emocionado Karl-Anthony Towns, jogador dominicano-americano que foi prejudicado pelo excesso de faltas ao longo da partida e contribuiu com apenas dois pontos.

"Houve momentos em que caí, mas me levantei e mantive a confiança", disse o pivô, cuja mãe faleceu vítima de Covid-19 em 2020.

"Todos conhecem a minha história. Quero agradecer à minha mãe", disse ele.

Do lado dos Spurs, Wembanyama registrou 19 pontos, 14 rebotes e 5 tocos, mas não conseguiu evitar a derrota na primeira aparição nas finais de sua meteórica carreira.

Wembanyama sem anel

Seus Spurs, uma das equipes mais jovens a chegar às Finais, sucumbiram à garra de um time dos Knicks determinado a não desperdiçar a oportunidade de uma vida.

A equipe de Nova York não era favorita no início dos playoffs, mas engrenou no momento perfeito, emplacando 13 vitórias consecutivas e eliminando os então campeões, o Oklahoma City Thunder.

A campanha dos Knicks gerou euforia entre os torcedores, que mais uma vez compareceram em massa neste sábado, criando uma atmosfera de jogo em casa a quase 3.000 quilômetros de Nova York.

Os torcedores novaiorquinos, que não comemoram um título de uma grande liga esportiva desde 2012, compareceram em massa mais uma vez para fazer com que seus jogadores se sentissem em casa em San Antonio, a 3.000 quilômetros de Nova York.

Embora em menor número do que na 'Big Apple', onde o presidente Donald Trump e Taylor Swift marcaram presença, as Finais também atraíram celebridades a San Antonio, como o Príncipe Harry e a atriz Sydney Sweeney.

Brunson, herói do título

Brunson é o herói indiscutível do terceiro título dos Knicks, após os de 1970 e 1973, em uma partida que seguiu o mesmo roteiro do restante da série.

Assim como os Knicks reverteram uma desvantagem de 29 pontos na quarta-feira, a maior na história das Finais, desta vez eles buscaram a virada após os Spurs abrirem 16 pontos de vantagem no segundo quarto.

Brunson teve de carregar o time nas costas, marcando 8 dos parcos 13 pontos dos visitantes no primeiro quarto, enquanto os outros titulares somaram apenas uma cesta convertida em 13 tentativas.

Os texanos abriram vantagem de 31 a 15 antes de os Knicks iniciarem uma de suas tradicionais viradas.

Brunson, sempre o salvador dos Knicks, foi reduzindo a vantagem dos Spurs, diminuindo a diferença para três pontos antes do intervalo.

O armador foi para o vestiário com 16 pontos, sem ter recebido absolutamente nenhuma ajuda de seu banco.

Os seis jogadores suplentes dos Knicks passaram quase três quartos sem marcar um único ponto.

Em meio à pressão intensa e à defesa sufocante, apenas Brunson e o talentoso calouro Dylan Harper, que brilhou mais uma vez com 25 pontos, conseguiram se destacar.

Brunson, totalmente imparável para a defesa do time do Texas, colocou os Knicks à frente no placar faltando quatro minutos para o fim e manteve a liderança até que as arquibancadas explodissem em euforia com o encerramento do jogo.

Nas tribunas, celebravam Patrick Ewing e outros ícones do meio século "maldito" de Nova York, um longo jejum que finalmente chegou ao fim.

Resultado das finais da NBA

San Antonio Spurs vs New York Knicks

3 de junho: Spurs - Knicks 95-105

5 de junho: Spurs - Knicks 104-105

8 de junho: Knicks - Spurs 111-115

10 de junho: Knicks - Spurs 107-106

13 de junho: Spurs - Knicks 90-94

Os dez últimos campeões

2026: New York Knicks

2025: Oklahoma City Thunder

2024: Boston Celtics

2023: Denver Nuggets

2022: Golden State Warriors

2021: Milwaukee Bucks

2020: Los Angeles Lakers

2019: Toronto Raptors

2018: Golden State Warriors

2017: Golden State Warriors

Equipes com mais títulos da história (entre parênteses o ano de sua última conquista):