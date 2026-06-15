João Fonseca estreia na grama do ATP 500 de Halle nesta terça-feira

João Fonseca volta às quadras depois da campanha histórica em Roland Garros. Agora o piso é outro, e o brasileiro inicia a temporada na grama contra o alemão Yannick Hanfmann, no ATP 500 de Halle, na Alemanha. A partida começa a partir das 8h (horário de Brasília) e será a primeira do carioca na grama nesta temporada. No piso, o jovem de 19 anos ainda disputará o ATP 250 de Eastbourne, a partir da próxima segunda-feira (22/6), e Wimbledon, Grand Slam com início no fim deste mês.
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Em Halle, João não defende pontos por ter perdido ainda na primeira rodada para o italiano Flávio Cobolli, ou seja, caso vença partidas, terá boas chances de ganhar pontos no ranking ATP. Nas próximas semanas, o brasileiro defende 125 pontos: 25 da segunda rodada, em Eastbourne, e 100 da terceira rodada de Wimbledon.
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Após um início de ano abaixo do esperado, com eliminações precoces no Australian Open, ATP 250 de Buenos Aires e ATP 500 do Rio de Janeiro, João vem encontrando alto nível de tênis e, em Roland Garros, alcançou as quartas de final. A campanha do brasileiro no Grand Slam francês contou com vitórias sobre o sérvio Novak Djokovic e o norueguês Casper Ruud. Agora, em um novo piso na temporada, busca seguir o bom momento.
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O confronto contra Yannick Hanfmann, de 34 anos, será inédito no circuito. O alemão possui apenas 60% da capacidade auditiva em cada ouvido. Desde criança, o tenista utiliza aparelho auricular, mas não o utiliza em quadra. "Foi muito estranho. Não consegui continuar jogando porque, quando o suor entrava, os dispositivos paravam de funcionar", contou ao site de Roland Garros. O confronto entre os tenistas terá transmissão ao vivo do Disney+.
*Estagiário sob supervisão de Fernando Brito