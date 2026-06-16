Douglas Santos alerta Seleção contra o Haiti: "Sem soberba"

Nova Jersey — O lateral-esquerdo Douglas Santos fez uma dura advertência ao elenco na manhã desta terça-feira na concentração da Seleção Brasileira em Basking Ridge. O empate por 1 x 1 com Marrocos na estreia acendeu a luz amarela e o paraibano de 32 anos nascido em João Pessoa, capital da Paraíba, exige respeito ao Haiti na partida desta sexta-feira, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, estado da Pensilvânia.

“A gente está falando de uma seleção do Haiti, que é muito forte fisicamente. Tem intensidade. Eu pude ver no jogo contra a Escócia. Tem se mostrado muito qualificada. Jogo difícil. Temos que pensar em vencer e não podemos ter a soberba de falar em golear por ser o Haiti. Temos que saber que os três pontos são o mais importante neste momento”, avalia.

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Embora Marrocos tenha ficado em quarto lugar na Copa de 2022, o empate com os africanos na estreia incomodou a Seleção. “Poderíamos jogar muito melhor, é fato. Poderíamos ter começado o jogo mais intensos do que começamos, dominado mais os espaços no campo. No primeiro tempo, deixamos a desejar. Mas a entrega e a vontade não vão faltar nunca, ainda mais falando de Seleção em Copa do Mundo. A qualidade em si faltou um pouco. Mas com certeza iremos controlar ansiedade e emoção, sabendo que a estreia passou. Sabendo que temos fazer algo a mais no próximo jogo”, assume.

Resultados como o da favorita Espanha contra o estreante Cabo Verde no empate por 0 x 0 reforçam o discurso. “Não vai ter jogo fácil. Estão acontecendo muitos jogos equilibrados, empates como foi ontem (segunda, em Atlanta). Temos que estar bem-preparados emocionalmente e fisicamente para os jogos, porque serão sempre difíceis”, admite.

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O Brasil sofre gol há seis jogos consecutivos. Douglas Santos e Alex Sandro se alternam na lateral esquerda. Na direita, o técnico Carlo Ancelotti costuma usar um especialista da posição, como o cortado Wesley e Danilo, ou um zagueiro, caso de Ibañez na estreia. O jogador do Zenit São Petersburgo avalia a vulnerabilidade do setor contra Tunísia, França, Croácia, Panamá, Egito e Marrocos em cinco amistosos e uma partida oficial.

“São jogos muito difíceis. A gente tenta ao máximo. É uma cobrança nossa da defesa de não sofrer gols. Mas estamos enfrentando grandes jogadores de grandes seleções. A gente vai seguir trabalhando e se preparando ao máximo para que possamos diminuir esses gols sofridos nos jogos”, promete o medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016.

Na opinião de Douglas Santos, a média de idade da defesa verde-amarela não influencia na fase difícil do setor. A Copa do Mundo vai ter jogadores de idades diferentes. Os mais jovens trarão equilíbrio com os mais velhos, de maturidade e intensidade. Mas todos aqui estão preparados para entregar o melhor. Com certeza iremos ajudar os mais jovens”, pondera.

Douglas Santos teve dupla face na estreia contra Marrocos. Guardou posição no primeiro tempo diante da posse de bola e da agressividade do adversário. Na segunda etapa, ele passou a ter mais liberdade para apoiar e tramar jogadas com Vinicius Junior.

“A gente sempre tenta dar o nosso melhor para a Seleção. Cada um tem sua função, e todos são os melhores de suas posições. Sempre tento estar apto para defender bem e, quando puder subir, vou tentar fazer o melhor, dar assistência ou até mesmo chutar para o gol. Vai do contexto do jogo e tendo uma leitura boa para não expor nossa zaga”, explica Douglas.

A parceria na esquerda é com Vinicius Junior, autor do primeiro gol do Brasil na Copa. “O Vinicius Junior é um cara que tem sido nosso desafogo. Mas sabendo que tem Raphinha, Igor Thiago, Matheus Cunha, Bruno (Guimarães) que chega muito na frente. Mas temos conversado do lado esquerdo para que ele tenha possibilidade de mostrar o futebol que ele sabe. Espero sempre estar fazendo a minha função da melhor maneira possível, que é marcar, para ele marcar gols ali na frente”, promete o lateral-esquerdo.

Neymar completará um mês sem jogar nesta quarta-feira. A última partida foi na derrota do Santos para o Coritiba em 17 de maio, na véspera da convocação. A expectativa do grupo cresce para tê-lo em campo até quarta-feira no treino para contar com ele contra o Haiti pelo menos como opção no banco de reservas na Filadélfia.

"A nossa expectativa de que o Neymar esteja 100% são as melhores. Estamos orando para ele estar 100%, porque é um cara que vai nos ajudar bastante. É um ídolo para mim e todos que aqui estão, até os mais jovens que o viu fazer história nos clubes e na Seleção. Cremos que ele estará pronto o mais breve possível para nos ajudar nessa caminhada brilhante" Douglas Santos, lateral-esquerdo

Com passagem pelo Atlético-MG e pelo Náutico no Brasil antes da carreira internacional, Douglas Santos diz que tem recebido o carinho dos torcedores dos dois times. “Tem várias pessoas de Pernambuco e de Belo Horizonte que têm falado comigo. Em especial o Kuki, que foi muito importante para eu chegar ao profissional no Náutico. É um cara que procura me dar boas instruções. Para eu chegar ao profissional e me manter, que era o mais difícil. Esse tipo de conversa me ajudou muito no início e continua ajudando até hoje”, agradece.

