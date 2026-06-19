Jorge Jesus recusa ofertas de olho na seleção de Portugal

Jorge Jesus reorganiza as prioridades da carreira e, neste momento, direciona todas as suas decisões para um único objetivo: assumir o comando da Seleção de Portugal após a Copa do Mundo 2026.

Nos últimos dias, o treinador português recebeu sondagens de diferentes mercados, mas optou por recusar cada uma delas. Entre elas, esteve a investida do Fenerbahçe, da Turquia clube pelo qual já trabalhou em 2022/23 e também uma proposta do Al Ahly, do Egito. Em ambos os casos, Jesus encerrou as conversas rapidamente. As informações são do site português MaisFutebol.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além disso, o técnico também travou qualquer avanço para renovar com o Al Nassr. A decisão foi tomada em função do projeto que o aproxima da seleção portuguesa, cenário que ganhou força internamente.

Enquanto isso, nos bastidores, cresce a expectativa em torno da mudança no comando de Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol trata como certa a saída de Roberto Martínez após o Mundial.

Por fim, tanto o entorno do treinador quanto dirigentes da FPF mantêm uma postura cautelosamente otimista, acreditando que as conversas podem evoluir após o término da Copa do Mundo