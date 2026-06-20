Aos 46 anos, Ronaldinho retorna ao futebol na 3ª divisão italiana

"O futebol sempre foi uma fonte de alegria para mim e quero trazer esse mesmo espírito para o Ravenna", acrescentou R10. - (crédito: Foto: Jasper Juinen/Getty Images)

Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho voltará ao futebol para jogar pelo Ravenna, da terceira divisão italiana, informou à AFP neste sábado (20/6) uma fonte próxima ao craque, confirmando informações do jornal La Gazzetta dello Sport.

O principal jornal esportivo da Itália publicou que Ronaldinho, que está atualmente nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo de 2026, será apresentado oficialmente como jogador do Ravenna durante um evento em Miami no dia 23 de junho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em declarações ao La Gazzetta, o vencedor da Bola de Ouro de 2005 afirmou estar "ansioso para voltar a dançar com a bola e escrever um novo capítulo na história com Ignazio Cipriani [proprietário ítalo-americano do Ravenna] e toda sua família".

"O futebol sempre foi uma fonte de alegria para mim e quero trazer esse mesmo espírito para o Ravenna", acrescentou R10.

Campeão do mundo pela Seleção em 2002, Ronaldinho disputou seu último jogo oficial em setembro de 2015, com a camisa do Fluminense.

Questionado pela imprensa italiana neste sábado, o vice-presidente do Ravenna, Ariedo Braida, frustrou as esperanças daqueles que esperavam ver Ronaldinho jogar toda a temporada da Serie C e sugeriu que a contratação foi uma jogada de marketing.

"Ele é um jogador mágico e terá seu contrato; é uma grande conquista para nós. Vai jogar aos 46 anos? Depende, mas digamos que ele terá seu contrato", disse o dirigente à agência LaPresse.

"Ele vai jogar? Isso ainda vamos ver, não podemos descartar a possibilidade. Um campeão como ele está em uma categoria superior e não tem idade", acrescentou Braida em declarações divulgadas pela agência Ansa.

O Ravenna tem como principal objetivo na próxima temporada retornar à Serie B italiana, que não disputa desde 2008.