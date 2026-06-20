São Paulo demite Rui Costa em meio à crise

Os bastidores do São Paulo seguem movimentados mesmo com a pausa do Brasileirão para a Copa do Mundo de 2026. O clube anunciou na tarde deste sábado (20/6), a demissão do diretor-executivo de Futebol, Rui Costa, que estava à frente do cargo desde 2021, mas que vivia forte pressão interna.

A decisão foi divulgada pela própria instituição em comunicado oficial, em que agradece "pelos anos de dedicação e deseja êxitos na sequência da carreira". Ainda não há informações de quem será o substituto do dirigente.

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Rui Costa já sofria cobranças pelo desempenho do São Paulo em campo e nos campeonatos. Em abril, torcedores foram ao CT da Barra Funda cobrar o desligamento do diretor-executivo após a derrota de 2 a 1 para o Vasco pelo Brasileirão. O presidente, Harry Massis, é outro que vem sendo alvo de críticas constantes.

Com isso, o clube deve promover uma reformulação em seu departamento. A equipe já voltou aos treinos para a intertemporada e o primeiro jogo após a Copa do Mundo será contra o Athletico-PR, em 22 de julho, no MorumBis.

A crise que afeta os bastidores do clube também é refletida no campo. O dirigente passou a sofrer ainda mais pressão desde a demissão do treinador Hernán Crespo. Roger Machado chegou para o seu lugar e sofreu com a oscilação da equipe na temporada.

A queda de rendimento no Brasileiro com a transição no comando do futebol (o São Paulo deixou de ser líder e agora ocupa o oitavo lugar) foi minando o trabalho do treinador gaúcho que acabou sendo demitido com a eliminação na Copa do Brasil para o Juventude.

Dorival Júnior, atual treinador, tem a missão de recuperar a equipe no Nacional em meio ao clima turbulento que domina os corredores do MorumBis.